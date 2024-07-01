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排球》全力備戰奧運！石川祐希︰日本男排目標劍指「金牌」

2024/07/01 22:21

石川祐希表示，在VNL結束後，他與隊友們將會一起全力備戰巴黎奧運，目標全員一起拿下本屆奧運金牌。（圖擷取自@SIRVolleyPG 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕2024年世界男子排球聯賽（VNL）於今（1）日正式落幕，日本男排在冠亞賽以1：3不敵對手法國，摘下時隔47年、隊史第二面世界大賽銀牌。賽後隊長石川祐希表示，自己對於這次成績不太滿意，甚至有些自責與不甘心，但是接下來他與隊友們會一起全力備戰巴黎奧運，目標全員一起拿下本屆奧運金牌。

石川祐希透露，自己VNL在8強賽、4強賽和冠亞賽，賽前的擲硬幣全輸給對手，慘烈成績遭隊友們吐槽連連。（圖擷取自@TBSvolleyboo、@yuki14_official 社群平台「X」，本報合成）

綜合日媒報導，日本男排今年VNL拿下銀牌，創下隊史在VNL的最佳成績，隊長石川祐希連續2年獲選最佳主攻手，山本智大則首度獲選最佳自由球員。現年28歲的石川祐希，在賽後受訪時表示，「這讓我再次認識到，一分之差可以改變獎牌的顏色。並沒有所謂輕鬆的比賽，我很高興自己在決賽中，更加感受到一分的重量，這是一次很好的經歷。」

石川祐希也透露，日本男排今年的目標是獲得獎牌，如今已經在VNL獲得一面銀牌，因此他決定在下一次的比賽中，與隊友們一起贏得金牌，「我認為這（日本男排）是一支能夠在巴黎奧運上，實現這一個目標的球隊」，並指出實現該目標的困難程度，會比VNL含要更具挑戰性，因此全員需要在精神和身體方面，都做好萬全準備。

另外，石川祐希也在個人社群平台「X」（原推特）發文，除感謝所有球迷的支持與宣布隊伍目標，再來就是公布眾所矚目、粉絲特別期待的「擲硬幣」成績。他坦言，自己在8強賽、4強賽和冠亞賽，這3場賽前擲硬幣爭球權的成績，為全部輸給對手，慘烈弱點掀起球迷熱議，更讓他再度被日本男排隊友山內晶大、小野寺太志、西田有志和高橋藍，輪番留言吐槽。

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