晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》剛砸69億簽「PG」 七六人再捧66.3億頂薪續約留下馬克西

2024/07/01 21:07

馬克西（右）。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季補強最積極的費城七六人隊，在以4年2.12億美元（約新台幣69億）簽下9屆全明星前鋒「PG」喬治（Paul George）後，傳出將以5年2.04億美元（約新台幣66.3億）的頂薪續約，留住陣中明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）。

費城七六人今天透過大量操作來提升陣中戰力，以2年至少1000萬美元簽下中鋒卓蒙德（Andre Drummond），補強MVP恩比德（Joel Embiid）以外的禁區戰力，並網羅太陽資深射手E.戈登（Eric Gordon）提供板凳深度，再以2年1630萬美元（約5.2億台幣）續留帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），並砸大約簽下喬治（Paul George）組成三巨頭。

在大補強不久後，《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，七六人將會以5年2.04億美元的頂薪續約，留下本季首度入選明星賽的後衛馬克西，如此一來也確立未來幾年，七六人將會以恩比德、喬治、馬克西三人為主，朝總冠軍進擊。

馬克西在2020年選秀會上首輪第21順位被七六人選進，生涯第二年就成為球隊主要輪替，出賽75場有74場先發，場均從新秀年的8.0分直接上漲到17.5分，接下來逐年進步，2022-23賽季得分提升到20.3分，2023-24賽季更進一步來到25.9分的生涯新高，同時3.7籃板與6.2助攻也都創生涯新高。馬克西不僅首度入選明星賽，季末還拿到年度最佳進步獎，如今順利獲得七六人球團頂薪肯定，成為球隊拚冠的重要成員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。