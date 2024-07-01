NBA》剛砸69億簽「PG」 七六人再捧66.3億頂薪續約留下馬克西

馬克西（右）。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季補強最積極的費城七六人隊，在以4年2.12億美元（約新台幣69億）簽下9屆全明星前鋒「PG」喬治（Paul George）後，傳出將以5年2.04億美元（約新台幣66.3億）的頂薪續約，留住陣中明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）。

費城七六人今天透過大量操作來提升陣中戰力，以2年至少1000萬美元簽下中鋒卓蒙德（Andre Drummond），補強MVP恩比德（Joel Embiid）以外的禁區戰力，並網羅太陽資深射手E.戈登（Eric Gordon）提供板凳深度，再以2年1630萬美元（約5.2億台幣）續留帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），並砸大約簽下喬治（Paul George）組成三巨頭。

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在大補強不久後，《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，七六人將會以5年2.04億美元的頂薪續約，留下本季首度入選明星賽的後衛馬克西，如此一來也確立未來幾年，七六人將會以恩比德、喬治、馬克西三人為主，朝總冠軍進擊。

馬克西在2020年選秀會上首輪第21順位被七六人選進，生涯第二年就成為球隊主要輪替，出賽75場有74場先發，場均從新秀年的8.0分直接上漲到17.5分，接下來逐年進步，2022-23賽季得分提升到20.3分，2023-24賽季更進一步來到25.9分的生涯新高，同時3.7籃板與6.2助攻也都創生涯新高。馬克西不僅首度入選明星賽，季末還拿到年度最佳進步獎，如今順利獲得七六人球團頂薪肯定，成為球隊拚冠的重要成員。

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