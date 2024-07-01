足球》安聯小小世界盃7/6、7/7爭奪金盃 3小將分享德國夏令營經驗直呼開眼界

「2024安聯小小世界盃」全國總決賽將在2024年7月6日至7月7日舉行。（迷你足球協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11週年，全台共有1107支球隊報名，在經過7區預賽之後，每縣市每個組別的第一名，將要爭取最後的冠軍，今於圓山大飯店舉辦全國總決賽記者會，現場邀請3位去年前往德國慕尼黑參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」的球員：吳國銓、巴湃·嘎當·拉拉格斯、林聖洋到場分享經驗，鼓勵小球員們勇敢追夢。

安聯小小世界盃今年維持U6至U15共五個組別報名，報名隊數再度突破千隊，來到1107支球隊；同時結合巴黎奧運元素，今年的賽事slogan「Fight for Glory」，要激勵每位球員超越極限，並向奧運精神致敬，五個組別的最終奪冠隊伍，能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，以及利百代贊助的好禮。今年仍會遴選優秀潛力的球員能飛往國外參加培訓，讓優秀的球員能夠有機會和其他國家的球員交流。

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在經過台北、新北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮7個區的預賽之後，每個縣市每組別的第一名，晉級到全國總決賽，五個組別共有35支球隊參戰，在全國總決賽每個組別都會邀請一隊離島公益球隊參賽，與安聯人壽社會公益責任的理念相呼應，讓基層足球能夠擴展到更多地方，因此每個組別共有8支球隊會一起爭取冠軍。

在記者會現場，特別邀請到去年被遴選為優秀球員的吳國銓（去年代表龍興FC拿下U15組冠軍）、巴湃·嘎當·拉拉格斯（去年代表龍興FC拿下U15組冠軍，獲金球獎）、林聖洋（去年代表建功高級中學CKSH黃隊拿下U15組亞軍，獲金靴獎）到場，分享前往德國慕尼黑參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」的寶貴經驗。

已經升上大園高中一年級的吳國銓説，「非常謝謝安聯人壽給我們這個機會，到那麼遠的歐洲，接受不同教練的訓練，看到國外足球這麼強，認識不同國家的隊友，真的是非常難得的經驗，不只是有參與足球的培訓，還嘗試了輪椅籃球、橄欖球等項目，是很特別的學習。」也是大園高中同學的巴湃則說，「看到安聯的大球場真的很興奮，規模等級完全就是職業隊，軟硬體設備非常完善，還遇到了德國超級有名的球星，真的很難得的經驗，在訓練上跟台灣風氣也很不同，大家都知道自己的工作，非常的專注。」

目前就讀於新竹建功高中一年級的林聖洋則說，「原本以為只是單純足球訓練，沒想到可以看到很多，像是他們的球場、草皮真的都很不錯，之前雖然也有和隊友出國培訓，但這次第一次到那麼遠的地方，看看外面世界的感覺，感受德國非常重視足球，整體的發展都和台灣很不一樣。」

巴湃則給予未來要前去培訓的小將鼓勵，「把這個培訓當作是很難得的體驗，不用太緊張，專注在自己該做的就好，我們的個人能力真的沒有比別人差，去感受一下國外足球的風氣，他們為什麼可以那麼強，就很值得！」林聖洋也說，「希望之後的小將去的話，要好好把握這一生只有一次的機會，多認識國外的朋友，多看看國外的足球，不要害羞！」

安聯人壽作為奧運和帕運的全球合作夥伴，多年來贊助奧林匹克／帕拉林匹克活動，更曾贊助中華帕運代表隊旅平險和加菜金，今年特別在全國總決賽的第一天，邀請到身心障礙的朋友們，一起參與「身心障礙足球體驗活動」，到球場踢球，期許能以實際動支持這群用堅持與毅力克服身障的運動員們，感受足球的魅力！

安聯人壽總經理林順才在致詞時表示，這幾年看到台灣許多基層足球小選手逐年進步，也提升不少足球人口，除了肯定迷你足球協會的努力外，也證明台灣的足球小將的身材條件與心理素質在國際賽還是具有競爭力的，明年也考慮舉辦亞洲邀請賽，希望台灣小將能立足台灣、放眼亞洲、邁向國際，更期盼台灣有一天能踢進世界盃。

「2024安聯小小世界盃」全國總決賽將在2024年7月6日至7月7日，於北市大天母校區體育館／田徑場舉行，全台最強的35支球隊將會一同參戰，賽事並由愛爾達體育台轉播，邀請所有喜愛足球的好友們到場觀賽，也可收看轉播為球隊們加油！

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