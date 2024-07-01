NBA》雷霆砸重本補強禁區弱點！ 3年28億搶下尼克中鋒

雷霆砸重金簽下尼克中鋒哈爾特斯坦。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離季後賽西部冠軍賽僅差一步的雷霆隊，在自由市場開市後砸重本，出手網羅本季在尼克打出風采的中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），補強亟需的禁區戰力。

哈爾特斯坦本季在尼克隊原主戰中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）受傷後獲得重用，本季75場出賽有49場先發，場均可以拿下7.8分、8.3籃板、2.5助攻、1.2抄截與1.1火鍋，季後賽在受傷前隨著尼克出賽13場，平均可以拿下8.5分、7.8籃板、3.5助攻、0.3抄截與0.9火鍋，表現相當傑出。

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儘管尼克想要將哈爾特斯坦留下，但是雷霆直接出手狠砸3年8700萬美元（約新台幣28億）搶下哈爾特斯坦，拿下他們最需要的禁區戰力，讓陣中延伸4號霍倫格姆（Chet Holmgren）禁區防守壓力減低，使他更能夠專注在補防與進攻層面。

雷霆在2023-24賽季打出57勝25敗的戰績拿下西部龍頭，不過卻在季後賽第二輪以2勝4敗不敵獨行俠。季末雷霆們先是透過交易吉迪（Josh Giddey）給公牛，網羅「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）強化外圍防守，再簽下哈爾特斯坦補強禁區戰力，一口氣升級球隊兩個面向，預計下個賽季將再次劍指聯盟王座。

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