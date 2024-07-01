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中職》台鋼上半季終戰沒贏 但有魔鷹第15轟+吳念庭首安助興

2024/07/01 22:37

吳念庭中職首打席就敲出首安。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中期待「能救起來」的下勾投手張喜凱，今天在台鋼上半季最終戰擔任先發投手，結果僅投1.2局就失4分退場；台鋼雄鷹終場以5：13輸球，但6局下有魔鷹的第15轟，7局下又有吳念庭的首安帶起一波反攻，仍讓5828名主場球迷看得血脈賁張。

台鋼今在澄清湖主場迎戰富邦悍將，雖是平日週一補賽，仍吸引逾5千名球迷進場。洪總交由前年擴編選秀選進的前桃猿投手張喜凱先發，也是他轉隊後的一軍初登板，賽前就說：「他的球速和控球在二軍有大幅進步，看能不能救起來。」只可惜張喜凱用53球連2局都沒投完，被敲6支安打且投出2次觸身球，另有1次暴投，顯見控球仍不理想。

富邦在前3局就出現9安得6分，台鋼則在1、4、6局下各追1分，包括魔鷹在6局下的陽春砲，也是本季第15轟。

魔鷹陽春全壘打。（記者李惠洲攝）

但看點在7局，富邦雖在7局上又得1分，形成7：3領先，但下個半局開始前，就看到身穿67號台鋼球衣的吳念庭在一旁待命揮棒，以代打身分走上打擊區後引起主場球迷熱烈掌聲。吳念庭在2好3壞滿球數下擊出強勁右外野安打，上一壘後就被換上代跑顏清浤，他則脫帽向看台球迷致意後回到休息室。

吳念庭開心收到首安球。（記者李惠洲攝）

吳念庭敲安後吹起反攻號角，接著代打林家鋐也敲安，曾子祐則遭觸身後形成滿壘，而富邦此時換上曾峻岳，他雖被陳文杰敲出帶2打點的適時安打，但隨後接連三振掉王柏融和魔鷹，再讓杜家明擊出飛球化解危機。

只是8局上富邦攻勢再起，在攻回1分形成兩出局一、二壘有人後，王勝偉擊出一壘安打卻因對方兩個傳球失誤，不但將壘上跑者都送回，自己也跑回本壘形成另類「場內全壘打」；9局上台鋼終結者雷公也擋不住富邦攻勢，再丟2分。

台鋼8局上守備大亂調，單局讓富邦猛攻4分。（記者李惠洲攝）

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