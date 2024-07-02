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歐洲盃》「土耳其梅西」大放異彩 居萊爾（Arda Güler）領土耳其挑戰榮耀

2024/07/02 07:06

居萊爾。（資料照，法新社）

「皇家馬德里希望把我打造成莫德里奇（Luka Modrić）的接班人。」稚嫩的臉龐卻閃耀著自信的神情，看似纖細的身軀卻擁有極為細膩的腳下功夫。年僅19歲的居萊爾（Arda Güler）能輕巧停球，並透過流暢的轉身屢屢擺脫防守者，絲滑的盤帶功夫看似豪不費力，輕鬆在邊路為球隊創造空間與進攻機會。他是皇馬未來的潛力球星，更是土耳其足球邁向榮耀的希望所在。

即便先前早已傳出巴塞隆納有意網羅土耳其小將，但2023年夏天，作為死敵的皇家馬德里宣布簽下「土耳其梅西」居萊爾（Arda Güler）。擁有「兒皇夢」的居萊爾（Arda Güler），作為西甲兩大豪門之間爭奪的珍寶，自然受到球迷更深厚的期待。不料離開費內巴切後，居萊爾（Arda Güler）並沒能馬上繳出令球迷滿意的表現，反倒發現身體對抗性與肌肉強韌度不足的隱憂，也因為季初就陷入傷勢麻煩，一度被球迷調侃為阿札爾（Eden Hazard）翻版。

所幸在皇馬，居萊爾（Arda Güler）不僅有眾多球星視他為弟弟，持續鼓勵並給予他各種建議，球團完善的醫療和訓練資源也讓居萊爾（Arda Güler）得以恢復健康並逐步增強體格。從原先僅有62公斤的瘦弱身形，居萊爾（Arda Güler）在半年時間裡增加約8公斤的肌肉量，力量與身體對抗性都獲得強化，同時也更能避免傷勢頻繁發生。隨著季末獲得較多上場機會與時間，居萊爾（Arda Güler）也逐漸讓球迷看見皇馬所相中的天賦與能耐。無論是傳球技巧、或是在場上具備的視野、又或者是在小空間內所能展現的定位球操刀能力，居萊爾（Arda Güler）都能用超齡發揮讓觀眾眼睛為之一亮。

即便土耳其近兩屆歐國盃都在小組賽止步，不過本屆陣容相對完整。加上能讓每場比賽散發出主場氛圍的死忠球迷力挺，若居萊爾（Arda Güler）能充分展現所能，不僅非常有機會締造自己的國家隊代表作，甚至有可能幫助土耳其成為本屆歐國盃最大黑馬，挑戰超越隊史最佳成績－第三名。（特約作者：蔡宜瑾）

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