歐洲盃》無敵艦隊揚帆再起 大戰地主德國未演先轟動

西班牙八強的對手將會是奪冠大熱門德國。（資料照）



2024歐洲盃，無敵艦隊西班牙順利拿下B組第一晉級十六強，是所有球隊中唯一小組賽三場全勝；也是唯一沒有被對手踢進任何一球的球隊。十六強賽西班牙再度以4：1痛宰歐洲盃新面孔喬治亞，超過七成的控球率與高於對手三十次的射門，西班牙可說是把喬治亞打傻了，對手唯一的進球還是西班牙的烏龍球，延續尚未被進球的紀錄，西班牙能否重拾無敵艦隊的光輝？令人期待。

2008年由奧地利、瑞士共同舉辦的歐洲盃上，西班牙在小組賽三戰全勝晉級淘汰賽階段，一路過關斬將後再決賽會師德國，上半場西班牙靠著傳奇中場哈維（Xavi）的助攻，前鋒托雷斯（Fernando Torres）順勢破門，最後西班牙靠著這顆珍貴的進球，1：0擊敗德國，拿下繼1964年後首座國際賽金盃。

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2012年由波蘭與烏克蘭共同舉辦的歐洲盃，西班牙挾著2010南非世界盃冠軍的氣勢，再度強勢問鼎歐洲金盃，西班牙小組賽取得兩勝一和晉級八強，之後連過法國、葡萄牙後，決賽與義大利再度相遇，兩隊在小組賽以1：1握手言和，不過到了冠軍賽卻風雲變色，西班牙以高控球率及來回導傳控制比賽節奏，在上下半場各進兩球後，以4：0屠殺義大利再度拿下歐洲盃冠軍。

西班牙成為了首支連霸歐洲盃的國家，加上2010的世界盃冠軍讓他們連續拿下三座國際賽大獎，無敵艦隊的稱號響徹世界足壇，這幾年間西班牙貫徹足球風格：『Tiki-taka』也讓各國家隊頭痛不已，高控球率加上精準的小組間傳導，不但將皮球牢牢的控制在腳下，更可以尋求最好的機會攻擊，也因為這套戰術西班牙常常以無前鋒的陣容出賽，雖然說這套戰術常有無意義的傳導，不過在當時的足壇掀起一陣旋風。

西班牙八強的對手將會是奪冠大熱門德國，兩強相爭精彩可期，究竟西班牙能否再度起帆航向偉大的冠軍之路，大家拭目以待。（特約作者：Bayes）

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