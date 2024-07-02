我們是運動發達國家嗎？ 差得遠了！

中國17歲羽球選手張志杰在場上暈倒後驟逝。（圖片取自推特）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

在印尼舉辦的亞青盃羽球賽中，中國青年好手17歲的張志杰，竟然因為急性心律不整而猝死。而現場的一片慌亂和延遲，終究造成一個天才選手的殞落，這真是令人深深的遺憾。但我們也要問，同樣的情況發生在我們自己的場地，是否也會有同樣的結果呢？如果持平的講，我覺得有九成的機會會是一樣的結果。

筆者擔任國際大型運動總會的醫療委員經年，籌備過大大小小國際賽事的醫療準備，不下數十場。由奧運規模的台北世大運，各種國際盃賽，乃至各種資格賽。經歷過與數十個國家和政府的合作及競合。深深地感受到，我們真的仍有許多需要努力的地方。

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首先，我們體育部門的層級太低。任何需要合作的對象都是要去拜託，四處磕頭。還不一定有用。舉例而言，需要警力配合，若是地方首長不配合，或許積極度不夠，可能我們就只能請八家將開道了。至於辦比賽時規格配合，更是只能靠署長的人脈。

其次，相關法令是缺乏且不全的。譬如，比賽場地需有何等的設備、人員、後送系統等等，均沒有明確的規範。所以不同層級的賽事，各個主辦單位也沒什麼需要遵行的規範。因此，有救護車是大幸，上面有配置急救人員是天佑，A E D剛好有電就真是大幸大幸。

再者，我們缺乏國家級的運動專科醫院。雖然我們國家有許多執行運動醫學的醫生和人員，但是，多數這樣的人員只是配置在大型醫院系統中的小螺絲釘。沒有在國際運動協會中操作的經驗，有經驗也無法整合。因為缺乏國家級的專科醫院，所以人才和經驗，均沒有辦法累積。儘管已經舉辦過許多國際賽事，但是對國家級的運動醫療知識的提升，卻十分有限。每一次大型賽事都是摸索和撞擊，所以醫療水平也許尚可，但國際賽事之醫療照護卻是乏善可陳。比較好的醫院，可以支持醫療人員支援國際賽事。中等的醫院，可以不扣錢。下級的醫院，根本不允許醫療人員參與國際賽事。所以說國家級的運動專科醫院絕對是是否為運動發達國家的指標！

這次的悲劇，其實只要一台AED，一個急救團隊，一台好的救護車，一個好的備援系統和後送醫院。天才就不會莫名其妙的隕落了，這樣的憾事，我們可以讓他發生在這個土地上嗎？

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