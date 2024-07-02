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溫網》球王辛納4盤贏球 次輪「義國內戰」對決貝雷帝尼

2024/07/02 07:00

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）在2024溫布頓網球錦標賽初登場，就陷入4盤激戰，所幸新科球王頭號種子保持冷靜，6：3、6：4、3：6、6：3力退德國對手漢夫曼（Yannick Hanfmann） ，次輪將與2021年亞軍貝雷帝尼（Matteo Berrettini）上演「義大利內戰」。

「當你立即崩潰時，很難恢復，但我在第4盤反應非常積極來結束比賽，希望對下一輪賽事有所幫助。」22歲辛納展現大將之風，第3盤意外丟掉後不但隨即調整，更在關鍵時刻壓制住漢夫曼， 拉鋸2小時58分鐘出線。這也是辛納在全英俱樂部首度以球王之姿大滿貫出擊，「能夠來到現在的位置，我感到非常榮幸，沒有比這裡更好的地方，可以作為全球第1，並打出我的第一個大滿貫，這是種奇妙的感覺。」

辛納先前才在哈雷首奪草地冠軍，去年溫網4強的他，得面臨同胞悍將貝雷帝尼的嚴苛考驗，尤其高壯對手的重砲發球和強力正抽，多年來在綠茵賽場破壞力驚人，這也將是義國雙雄職業生涯第2次交鋒，去年多倫多贏球的辛納說：「這肯定是場艱難的比賽。他在這裡打進決戰，非常清楚如何在草地場地打球，對我是巨大挑戰。」

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