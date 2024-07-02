NBA》爵士有意兜售的超級高砲塔好夯！美媒曝勇士等4隊感興趣

馬卡南。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天傳出爵士即將兜售陣中高砲塔馬卡南（Lauri Markkanen），根據報導，馬卡南目前吸引了4隊的興趣。

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）指出，目前對馬卡南有興趣的球隊有灰狼與國王；另外根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，爵士正積極聽取馬卡南的報價，勇士與馬刺都對馬卡南感興趣。

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馬卡南擁有拉開空間和自主創造進攻的能力，進入生涯第8個賽季，他已經成長為明星等級球員。本季在爵士出賽55場，場均上陣33.1分鐘，貢獻23.2分8.2籃板2.0助攻，投籃命中率48.0%，三分命中率39.9%。

對灰狼來說，今年在西決敗給獨行俠，若有馬卡南的加入，將與湯斯（Karl-Anthony Towns）組成雙高砲塔；而國王若能交易來馬卡南，有望在季後賽走更遠。

勇士在少了「浪花兄弟」之一的射手K.湯普森（Klay Thompson）後，勢必需要尋找另一個穩定的外圍射手；馬刺則在昨天簽下資深明星後衛保羅（Chris Paul），若與溫班亞馬（Victor Wembanyama）再聯手馬卡南，或許有望衝擊季後賽。

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