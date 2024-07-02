NBA》湖人曾開26億約給K湯卻失利 美媒點出原因是勇士不要羅素

K.湯普森。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕身為勇士奪冠成員的射手K.湯普森（Klay Thompson）離開灣區，以先簽後換的方式，獲得獨行俠一份3年5000萬美元合約，K湯新賽季轉戰達拉斯。美媒《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）指出，湖人曾開出4年8000萬美元（約新台幣26億）的合約想網羅K湯，由於必須在先簽後換的方式下完成，而勇士對D.羅素（D'Angelo Russell）不感興趣，因此沒有達成交易。

根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，K.湯普森的合約涉及多隊交易案，獨行俠把前鋒J.格林（Josh Green）送至黃蜂，而獨行俠也送出2支二輪選秀籤給勇士，其中一個是獨行俠2031年的二輪選秀籤，勇士才把K.湯普森交易至獨行俠。

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湖人隊外傳曾開出4年8000萬美元的合約給K.湯普森，這份合約對K湯非常具有吸引力，但德州的稅金比加州低，而且獨行俠上季打進總冠軍賽、距離總冠軍獎盃只差3場，這是K.湯普森做出決定的重要因素。

D.羅素。（資料照，今日美國）

海恩斯指出，湖人開給K湯每年約2000萬美元的報價，但這是一筆先簽後換的交易，所以這與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）決定少領一些錢沒有關係，需要一筆先簽後換的交易才能獲得K.湯普森，「我被告知，湖人可能會提出D.羅素作為交易的一部分來獲得Klay，但勇士並沒有興趣帶回D.羅素。」

D.羅素曾在2019-20年賽季效力過勇士，整季出賽33場，平均有23.6分、6.2助攻的成績。D.羅素上季在湖人出賽76場有69場先發，平均有18分、6.3助攻。

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