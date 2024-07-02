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NBA》公牛球星德羅森傳去意已決！美媒爆詹皇願意為其減薪

2024/07/02 08:19

德羅森。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據報導，目前為自由球員的明星前鋒德羅森（DeMar DeRozan）在球隊年輕化的趨勢下去意已決，將不會續留公牛；而更有美媒爆料，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）願意為其減薪。

《芝加哥太陽報》引用消息人士說法，在公牛日前將卡魯索（Alex Caruso）交易至雷霆換來吉迪（Josh Giddey）後，這成為壓垮德羅森想回歸公牛的最後一根稻草，在球隊年輕化的情況下，德羅森希望能在自由市場上尋求新去處。

而根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）在節目上爆料，詹姆斯願意為德羅森減薪，「我認為不只3個，德羅森也在名單上，而且還可能有另一個。」

日前消息指出，詹姆斯在跳出合約後，願意降薪以便讓球團騰出1290萬美元的全額中產特例進行補強，據報導，包括哈登（James Harden）、K.湯普森（Klay Thompson）或瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas），都是詹姆斯希望補進的類型，然而上述這3人皆已簽約。

若湖人想以1290萬美元的全額中產特例簽下理想老將，或許前往交易市場已降低更多新資才是較合理的選擇；然而對於德羅森來說，雖然可能還有其他球隊願意提供他中產以上的合約，但隨著魔術簽下卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與七六人簽下P.喬治（Paul George）後，有薪資空間且缺乏側翼的球隊減少許多，或許德羅森會願意接受中產合約加入家鄉球隊湖人。

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