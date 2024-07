MLB》布朗6局無失分好投助太空人近11戰10勝 藍鳥兩度中滿壘計

太空人25歲投手布朗。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕太空人25歲投手布朗(Hunter Brown)今天交出6局無失分的好投,加上潘尼亞(Jeremy Pena)、阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)相繼開轟,幫助太空人在客場以3比1擊敗藍鳥,太空人收下近11場的第10勝,目前以43勝41敗暫居美國聯盟西區第二。

布朗首局讓藍鳥3上3下,第2局一度讓對手1出局攻占滿壘,但克萊門特(Ernie Clement)敲內野飛球被接殺,基爾梅爾(Kevin Kiermaier)吞三振,布朗化解滿壘危機。布朗在第3局、第4局讓對手6上6下,第5局雖然藍鳥攻佔一、二壘,仍未能從布朗手中拿到分數。布朗第6局讓藍鳥打線3上3下後,完成投球工作。

總計布朗此戰6局投球用99球,僅被敲2安、丟3次保送,賞5次三振,沒有失分,摘得本季第6勝,賽後防禦率為4.07。布朗在6月份5場先發中拿到4勝、單月防禦率僅1.16。

太空人潘尼亞開轟。(今日美國)

太空人第5局靠潘尼亞的陽春砲先馳得點,藍鳥打線在第8局有著1出局滿壘的大好得分機會,但「春天哥」史普林格(George Springer)敲平飛球被接殺,瓦修(Daulton Varsho)敲滾地球被刺殺,藍鳥再度留下滿壘殘壘。阿瓦瑞茲在第9局擊出兩分砲追加保險分,太空人終結者哈德(Josh Hader)後援1局無失分,收下今年第13次救援成功,太空人收下3連勝。

藍鳥古巴籍投手Y.羅德里奎茲(Yariel Rodriguez)主投6.2局失1分,吞本季第3敗,賽後防禦率為4.63。藍鳥打線本季面對太空人,共36局中只得到2分。

