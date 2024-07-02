MLB》布朗6局無失分好投助太空人近11戰10勝 藍鳥兩度中滿壘計

太空人25歲投手布朗。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人25歲投手布朗（Hunter Brown）今天交出6局無失分的好投，加上潘尼亞（Jeremy Pena）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）相繼開轟，幫助太空人在客場以3比1擊敗藍鳥，太空人收下近11場的第10勝，目前以43勝41敗暫居美國聯盟西區第二。

布朗首局讓藍鳥3上3下，第2局一度讓對手1出局攻占滿壘，但克萊門特（Ernie Clement）敲內野飛球被接殺，基爾梅爾（Kevin Kiermaier）吞三振，布朗化解滿壘危機。布朗在第3局、第4局讓對手6上6下，第5局雖然藍鳥攻佔一、二壘，仍未能從布朗手中拿到分數。布朗第6局讓藍鳥打線3上3下後，完成投球工作。

請繼續往下閱讀...

總計布朗此戰6局投球用99球，僅被敲2安、丟3次保送，賞5次三振，沒有失分，摘得本季第6勝，賽後防禦率為4.07。布朗在6月份5場先發中拿到4勝、單月防禦率僅1.16。

太空人潘尼亞開轟。（今日美國）

太空人第5局靠潘尼亞的陽春砲先馳得點，藍鳥打線在第8局有著1出局滿壘的大好得分機會，但「春天哥」史普林格（George Springer）敲平飛球被接殺，瓦修（Daulton Varsho）敲滾地球被刺殺，藍鳥再度留下滿壘殘壘。阿瓦瑞茲在第9局擊出兩分砲追加保險分，太空人終結者哈德（Josh Hader）後援1局無失分，收下今年第13次救援成功，太空人收下3連勝。

藍鳥古巴籍投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）主投6.2局失1分，吞本季第3敗，賽後防禦率為4.63。藍鳥打線本季面對太空人，共36局中只得到2分。

Hunter Brown's last 5 starts:



6.0 IP, 2 H, 0 ER, 7 K

7.0 IP, 5 H, 0 ER, 9 K

6.0 IP, 7 H, 1 ER, 6 K

6.0 IP, 2 H, 0 ER, 7 K

6.0 IP, 2 H, 0 ER, 5 K



Some soft lineups involved but a statement 1+ month nonetheless. Down to a 4.07 ERA, 3.65 xFIP on the season.pic.twitter.com/YwCA8bfBW9 — Ahaan Rungta （@AhaanRungta） July 1, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法