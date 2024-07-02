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歐洲盃》C羅多次放槍自責落淚！還好葡萄牙PK大戰獲勝闖8強

2024/07/02 08:26

C.羅納度。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕39歲足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）今天凌晨在歐洲國家盃16強賽，想要進球都變得很困難，甚至還留下自責的淚水，還好他在PK大戰中有進球加上葡國門神柯斯塔（Diogo Costa）神奇演出，最終葡萄牙在PK戰以3：0擊敗斯洛維尼亞，搶下8強入場券。

身為F組第1晉級的葡萄牙在上半場獲得較多控球機會，卻屢攻不進，尤其C羅也錯過多次破門機會，只能跟斯洛維尼亞以0：0結束上半場。首次挺進歐洲盃16強的斯洛維尼亞，最大競爭本錢就是防守強悍，就連英格蘭在小組賽對上他們也是繳白卷，因此雙方在90分鐘踢完還是一籌莫展，只能延長賽再戰。

斯洛維尼亞在延長賽102分鐘犯錯，讓葡萄牙前鋒若達（Diogo Jota）在禁區內跌倒，因此葡萄牙也獲得12碼罰球機會，想不到負責操刀的C羅還是無法踢進，只能留下男兒淚，最後雙方遲遲沒能進球，只能進入PK大戰分高低。

C羅在PK大戰打頭陣順利進球，柯斯塔更是連續擋下斯洛維尼亞3次，最終葡萄牙就以3：0獲勝，C羅在PK大戰進球，也以39歲147天，成為歐洲盃PK賽中最年長的進球選手。葡萄牙8強則要遭遇2022年世界盃亞軍得主法國。

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