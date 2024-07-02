5連霸！日本21歲將棋天才藤井聰太獲「永世棋聖」稱號

年僅21歲的日本將棋明星藤井聰太1日於「棋聖戰」中成功衛冕，獲得「永世棋聖」稱號。（資料照，法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本將棋第95屆「棋聖戰」五番勝負賽1日於名古屋舉行，由現年43歲的山崎隆之挑戰年僅21歲的將棋明星藤井聰太，後攻的藤井第3局以100步獲勝，最終直落三成功衛冕，獲得「永世棋聖」稱號。

綜合媒體報導，2020年7月，藤井聰太1日以17歲又11個月的年紀奪下首個「棋聖」稱號，成為歷史上最年輕的選手後，這已是他連續第5年稱霸，因此獲得「永世棋聖」稱號。

請繼續往下閱讀...

藤井目前同時擁有棋聖、龍王、名人、王位、王座、棋王、王將共7冠。藤井是日本將棋史上第一位達成獨攬8冠（8大頭銜）的棋士，但上月在「叡王戰」失利，因此剩下7冠。

藤井以21歲11個月之齡，成為獲得「永世棋聖」稱號的最年輕棋士，打破退役棋士中原誠1971年創下的紀錄，中原當年以23歲11個月之齡獲得該稱號。

同時，藤井也是繼現年53歲棋士羽生善治後第6位「永世棋聖」。「永世」頭銜一般只在退役後才能獲得。

藤井出生於愛知縣瀨市，進入杉本昌隆八段（現年54歲）門下學習。2016年10月以史上最年輕14歲2個月之齡成為職業將棋士，是世上第5位「國中生棋士」。他以職業棋士身分參賽後，締造29連勝新紀錄，掀起「藤井狂熱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法