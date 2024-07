MiLB》炸裂！鄭宗哲第8轟獨居隊內全壘打王 單場3安再現猛打賞

鄭宗哲。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前在海盜2A打拚的台灣好手鄭宗哲,7月首戰面對國民2A的比賽火力全開,單場狂敲3支安打,包括2局上轟出的本季第8轟,睽違25天再度有猛打賞與開轟的表現,但最終球隊仍以1:2惜敗國民。

鄭宗哲本場鎮守游擊大關打第5棒,2局上半迎來今日首打席,面對先發投手Kyle Luckham紅中稍低的88英里(約141.6公里)球路,大棒一揮轟出右外野大牆之外形成本季第8轟,這是他自美國時間6月6日後,再度有開轟表現,也獨居隊內的全壘打王,幫助球隊打破鴨蛋。

比賽來到4局下半,海盜該局的前兩棒敲安攻佔一、二壘,輪到鄭宗哲的第2個打席,面對外角球選擇擺出短棒觸擊,靠著腳程跑出一支內野安打,球隊形成無人出局滿壘的大好得分機會,可惜後續隊友遭壓制無法繼續得分。相似的狀況也發生在6局上半,鄭宗哲選到保送並一度站上三壘,但隊友的適時一擊遲遲無法出現,再度形成滿壘殘壘。

7局上兩出局一壘有人再度輪到鄭宗哲打擊,將外角的球路打向中外野形成平飛安打,這也是他單場的第3支安打上演猛打賞。但在9局上半,鄭宗哲在二、三壘有人兩人出局,球隊落後1分的情況下上場打擊,可惜最後打出一壘滾地球遭到刺殺,也形成這場比賽的最後1個出局數。

鄭宗哲本場4打數3安打的表現,讓打擊率上升今年新高的.239,攻擊指數OPS則來到.730。

另外今日在老虎2A也有出賽的台灣怪力男李灝宇,今日5打數沒有安打吞下1K,不過選到1次保送上壘,打擊率與攻擊指數分別為.295與.877。

Tsung-Che Cheng has his team-leading eighth home run of the season! pic.twitter.com/MHJCd1BUwu