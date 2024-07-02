MiLB》炸裂！鄭宗哲第8轟獨居隊內全壘打王 單場3安再現猛打賞

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前在海盜2A打拚的台灣好手鄭宗哲，7月首戰面對國民2A的比賽火力全開，單場狂敲3支安打，包括2局上轟出的本季第8轟，睽違25天再度有猛打賞與開轟的表現，但最終球隊仍以1：2惜敗國民。

鄭宗哲本場鎮守游擊大關打第5棒，2局上半迎來今日首打席，面對先發投手Kyle Luckham紅中稍低的88英里（約141.6公里）球路，大棒一揮轟出右外野大牆之外形成本季第8轟，這是他自美國時間6月6日後，再度有開轟表現，也獨居隊內的全壘打王，幫助球隊打破鴨蛋。

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比賽來到4局下半，海盜該局的前兩棒敲安攻佔一、二壘，輪到鄭宗哲的第2個打席，面對外角球選擇擺出短棒觸擊，靠著腳程跑出一支內野安打，球隊形成無人出局滿壘的大好得分機會，可惜後續隊友遭壓制無法繼續得分。相似的狀況也發生在6局上半，鄭宗哲選到保送並一度站上三壘，但隊友的適時一擊遲遲無法出現，再度形成滿壘殘壘。

7局上兩出局一壘有人再度輪到鄭宗哲打擊，將外角的球路打向中外野形成平飛安打，這也是他單場的第3支安打上演猛打賞。但在9局上半，鄭宗哲在二、三壘有人兩人出局，球隊落後1分的情況下上場打擊，可惜最後打出一壘滾地球遭到刺殺，也形成這場比賽的最後1個出局數。

鄭宗哲本場4打數3安打的表現，讓打擊率上升今年新高的.239，攻擊指數OPS則來到.730。

另外今日在老虎2A也有出賽的台灣怪力男李灝宇，今日5打數沒有安打吞下1K，不過選到1次保送上壘，打擊率與攻擊指數分別為.295與.877。

Tsung-Che Cheng has his team-leading eighth home run of the season! pic.twitter.com/MHJCd1BUwu — Altoona Curve （@AltoonaCurve） July 1, 2024

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