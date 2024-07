MLB》突然在飯店昏倒、頭部受傷 大都會尼莫坦言從未遇過

大都會31歲外野手尼莫。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會31歲外野手尼莫(Brandon Nimmo)傳出在飯店過夜時昏倒、倒地時造成額頭受傷,因此缺席今天在客場與國民的比賽。大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)表示,尼莫的頭部被割傷,但沒有腦震盪。

《美聯社》報導,尼莫表示,他在當地時間早上5點15分時醒來後趕到不舒服,他走到浴室時突然抽筋並昏倒,當他醒來並從地上醒來時,發現他的頭部在流血,而且很痛、不清楚為何會受傷。尼莫打電話給大都會防護員,請防護員到房間來協助他。

請繼續往下閱讀...

尼莫在美國時間週一去醫院做包含電腦斷層掃描在內的檢查,他賽前到球場,頭部還貼著繃帶。尼莫說,今天無法上場比賽,希望自己能盡快歸隊,認為自己現在已經沒事,但只是沒什麼睡和吃東西。

但尼莫也坦言昏倒當下感到很困惑,「為何我在這裡?」尼莫表示,「我從來沒有昏倒過。我一生中從未有過那種無法回憶的時刻,這是一種很怪的感覺。」

門多薩表示,「他今天早上做了所有檢查,想確保我們沒有措施任何事情,幸運的是,所有的檢查結果都是陰性,所以我認為我們很幸運。」門多薩也說,尼莫的傷口很大。

生涯在大都會效力9年的尼莫,本季出賽77場,交出13轟、50分打點,打擊率2成47,整體攻擊指數(OPS)為0.815。

Brandon Nimmo on the frightening situation that led to his head injury: pic.twitter.com/7OzJZyW17I