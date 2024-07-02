MLB》突然在飯店昏倒、頭部受傷 大都會尼莫坦言從未遇過

大都會31歲外野手尼莫。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會31歲外野手尼莫（Brandon Nimmo）傳出在飯店過夜時昏倒、倒地時造成額頭受傷，因此缺席今天在客場與國民的比賽。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，尼莫的頭部被割傷，但沒有腦震盪。

《美聯社》報導，尼莫表示，他在當地時間早上5點15分時醒來後趕到不舒服，他走到浴室時突然抽筋並昏倒，當他醒來並從地上醒來時，發現他的頭部在流血，而且很痛、不清楚為何會受傷。尼莫打電話給大都會防護員，請防護員到房間來協助他。

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尼莫在美國時間週一去醫院做包含電腦斷層掃描在內的檢查，他賽前到球場，頭部還貼著繃帶。尼莫說，今天無法上場比賽，希望自己能盡快歸隊，認為自己現在已經沒事，但只是沒什麼睡和吃東西。

但尼莫也坦言昏倒當下感到很困惑，「為何我在這裡？」尼莫表示，「我從來沒有昏倒過。我一生中從未有過那種無法回憶的時刻，這是一種很怪的感覺。」

門多薩表示，「他今天早上做了所有檢查，想確保我們沒有措施任何事情，幸運的是，所有的檢查結果都是陰性，所以我認為我們很幸運。」門多薩也說，尼莫的傷口很大。

生涯在大都會效力9年的尼莫，本季出賽77場，交出13轟、50分打點，打擊率2成47，整體攻擊指數（OPS）為0.815。

Brandon Nimmo on the frightening situation that led to his head injury: pic.twitter.com/7OzJZyW17I — Anthony DiComo （@AnthonyDiComo） July 1, 2024

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