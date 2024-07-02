MLB》洋基火球菜鳥防禦率2.03爆漲至3.15！大聯盟球探揭下滑關鍵

希爾。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基火球菜鳥希爾（Luis Gil）本季大爆發，成為隊上新王牌，然而在約2週前，希爾以2.03防禦率的超鬼神成績，被看好是美聯塞揚大熱門，但他近2次的先發卻都不盡理想，防禦率爆漲至3.15，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）與一名球探都點出原因。

希爾上一戰對上大都會投4.1局失掉5分，再往回推一戰對上金鶯，希爾僅投1.1局就狂丟7分。布恩接受《紐約郵報》採訪承認，自己有「稍微」考慮過延遲或直接讓希爾跳過下一場先發，不過最終布恩仍決定讓希爾在明天對上紅人的比賽如期上場，期盼他自我調整。

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布恩表示，他相信希爾身體狀態還不錯，且由於球隊今天休兵，這已是希爾連續第3次多休1天後才登板。布恩認為，希爾近2場糟糕的先發，並不一定是身體狀況有問題，而是隨著希爾局數增加，打者也會做出調整。

「我認為他沒有投得像之前那樣果決，我不知道是否是因為他的出手方式、放球點或機制出現問題。坦白說，這只是年輕投手會遭遇的一些起伏，以至於表現不再那麼具有統治力。希望我們能讓他的投球機制和節奏調整好，讓他下一次出賽能找回狀態。」布恩說道。

一名多次觀看希爾在大聯盟投球的美聯球探則表示，疲勞幾乎肯定是希爾表現下滑的原因之一，「他不再讓打者容易揮空，三振數也減少了，這是一連串的原因導致的。我知道他們已經討論過讓他進入牛棚，我不會這麼做，因為這會讓他在下半季很難再重返先發幫忙吃局數，或許季末可以考慮。」

布恩認為，希爾的困境並非完全出乎意料，「儘管季初很有宰制力，但這幾場艱難的比賽也是學習的一部份，這就是現實，這個聯盟不好混，有許多要學習和經歷的事情，有些會很痛苦，但這就是其中的一部份。希望透過這些磨練，能讓自己學到東西，變得更強。」

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