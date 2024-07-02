NBA》K湯遠走達拉斯 名記者爆：留勇士將淪為替補

如果湯普森續留勇士，球隊計畫讓他打替補。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「K湯」湯普森（Klay Thompson）新賽季確定轉隊獨行俠，勇士「浪花兄弟」正式走入歷史，而在離隊風波落幕後，美國知名記者費雪（Jake Fischer）透露，如果湯普森決定續留勇士，下賽季他將淪為球隊替補。

《Yahoo Sports》記者費雪報導指出，如果湯普森決定續留勇士，球隊計畫下賽季讓他成為板凳球員，先發位置則會讓給二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

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費雪表示，勇士原本的這個計畫，是基於波傑姆斯基上賽季後段打出好表現、加上湯普森身手退化明顯所做出的決定。

上賽季湯普森多數比賽以先發出賽，不過仍有14場替補出賽的紀錄，寫下了他菜鳥球季以來新高；此外，上賽季湯普森僅繳出17.9分3.3籃板2.3助攻的成績，3項數據都寫下生涯第2個賽季以來的新低，而三分命中率38.7%，則是生涯至今第2差，僅優於大傷復出後的2021至2022賽季。

而在湯普森選擇加盟獨行俠後，勇士官方也釋出善意，表示湯普森傳承下來的精神將永遠在勇士流傳，球隊計畫未來要退休他的11號球衣。

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