MLB》國民頭號大物首打席即敲安 談初登場畫面：感覺很不真實

國民大物新秀伍德。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民本場與大都會的交手，雙方鏖戰到延長加賽，最終國民在10局上被挨兩轟，以9：7敗下陣來，但國民今日迎來大物新秀伍德（James Wood）的初登場，首打席即敲首安成全場焦點，自己也覺得相當不真實。

國民今日將拉上來的陣中頭號大物，同時也是大聯盟百大新秀第3的伍德（James Wood）排上先發，而他6尺7吋（約201公分）的身高也成為繼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與海盜克魯茲（Oneil Cruz）後，第3位身高超過200公分的野手。

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伍德在2局下半迎來首打席，在滿球數的情況下面對偏紅中伸卡球，一棒掃穿內野防線，在自家主場敲出生涯首安，上壘後也露出喜悅的表情，這支安打擊球初速來到106.7英里（約171.7公里），成為隊史擊球速度第2快的球員，僅次於索托（Juan Soto）在2018年所擊出的106.8英里（約171.9公里）安打。

最初身處教士小聯盟體系的伍德，同時也是2022年索托交易案的成員之一，如今來到了國民後與同樣被交易的投手戈爾（MacKenzie Gore）以及阿布拉姆斯（CJ Abrams）再續前緣，他也坦言，這些曾奮戰過的隊友能一起參與他的初登場真的很酷。

另外伍德被問及若用一個字來描述自己的初登場會如何形容，他說：「你只會有1次生涯初登場的機會，所以我會用『Special（特別）』來形容。」

James Wood with his first big league hit! pic.twitter.com/0BbM6M8wE7 — MLB （@MLB） July 1, 2024

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