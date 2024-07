MLB》國民頭號大物首打席即敲安 談初登場畫面：感覺很不真實

國民大物新秀伍德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕國民本場與大都會的交手,雙方鏖戰到延長加賽,最終國民在10局上被挨兩轟,以9:7敗下陣來,但國民今日迎來大物新秀伍德(James Wood)的初登場,首打席即敲首安成全場焦點,自己也覺得相當不真實。

國民今日將拉上來的陣中頭號大物,同時也是大聯盟百大新秀第3的伍德(James Wood)排上先發,而他6尺7吋(約201公分)的身高也成為繼洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)與海盜克魯茲(Oneil Cruz)後,第3位身高超過200公分的野手。

伍德在2局下半迎來首打席,在滿球數的情況下面對偏紅中伸卡球,一棒掃穿內野防線,在自家主場敲出生涯首安,上壘後也露出喜悅的表情,這支安打擊球初速來到106.7英里(約171.7公里),成為隊史擊球速度第2快的球員,僅次於索托(Juan Soto)在2018年所擊出的106.8英里(約171.9公里)安打。

最初身處教士小聯盟體系的伍德,同時也是2022年索托交易案的成員之一,如今來到了國民後與同樣被交易的投手戈爾(MacKenzie Gore)以及阿布拉姆斯(CJ Abrams)再續前緣,他也坦言,這些曾奮戰過的隊友能一起參與他的初登場真的很酷。

另外伍德被問及若用一個字來描述自己的初登場會如何形容,他說:「你只會有1次生涯初登場的機會,所以我會用『Special(特別)』來形容。」

James Wood with his first big league hit! pic.twitter.com/0BbM6M8wE7