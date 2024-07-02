MLB》貝茲歸隊後大谷翔平是否續當核彈頭？專家給出見解

貝茲與大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在道奇明星強打貝茲（Mookie Betts）受傷脫離戰線後，日籍巨星大谷翔平稱職扮演超狂核彈頭角色，更化身「六月狂谷」狂轟猛炸。不過貝茲回歸後，大谷是否要回去擔任第2棒，將核彈頭還給貝茲？對此大聯盟專家給出看法。

在《SportsNet LA》的節目當中，前大聯盟明星左手怪投威利斯（Dontrelle Willis）表示，「大谷完全彌補了球隊失去Mookie這位頂尖球員的損失，Mookie是偉大的打者，但翔平是完全不同層級的怪物。」

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效力過道奇的工具人小海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）也贊同威利斯的說法，「Mookie的偉大毫無疑問，但如果我是他，我會考慮什麼才是對球隊最好的。翔平總是能上壘並得分，所以如果能排出翔平、Mookie與Freddie（佛里曼，Freddie Freeman）打線，就能形成左、右、左的鋸齒打序，這也對Mookie最有利。」

小海爾斯頓對於大谷回去打第2棒的想法直言，「如果我是Mookie，我會希望翔平打第1棒，因為他總是能擊出安打。」威利斯也補充，「把大谷排在第1棒有很多優勢，要嘛對手被敲安打，要嘛大谷能消耗並增加對手的用球數。」

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