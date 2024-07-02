晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》貝茲歸隊後大谷翔平是否續當核彈頭？專家給出見解

2024/07/02 12:54

貝茲與大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在道奇明星強打貝茲（Mookie Betts）受傷脫離戰線後，日籍巨星大谷翔平稱職扮演超狂核彈頭角色，更化身「六月狂谷」狂轟猛炸。不過貝茲回歸後，大谷是否要回去擔任第2棒，將核彈頭還給貝茲？對此大聯盟專家給出看法。

在《SportsNet LA》的節目當中，前大聯盟明星左手怪投威利斯（Dontrelle Willis）表示，「大谷完全彌補了球隊失去Mookie這位頂尖球員的損失，Mookie是偉大的打者，但翔平是完全不同層級的怪物。」

效力過道奇的工具人小海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）也贊同威利斯的說法，「Mookie的偉大毫無疑問，但如果我是他，我會考慮什麼才是對球隊最好的。翔平總是能上壘並得分，所以如果能排出翔平、Mookie與Freddie（佛里曼，Freddie Freeman）打線，就能形成左、右、左的鋸齒打序，這也對Mookie最有利。」

小海爾斯頓對於大谷回去打第2棒的想法直言，「如果我是Mookie，我會希望翔平打第1棒，因為他總是能擊出安打。」威利斯也補充，「把大谷排在第1棒有很多優勢，要嘛對手被敲安打，要嘛大谷能消耗並增加對手的用球數。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。