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NBA》剛奪得隊史第18冠的塞爾提克 如今老闆要賣球隊了！

2024/07/02 12:14

塞爾提克老闆古貝克（左）。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今年在總冠軍賽擊敗獨行俠，自2008年之後再度嘗到奪冠滋味，這也是綠衫軍隊史第18座總冠軍。根據《ESPN》報導，塞爾提克球團最大股東古貝克（Wyc Grousbeck），計畫要出售球隊。

古貝克與合夥人佩格琉卡（Steve Pagliuca）在2002年以3.6億美元收購綠衫軍，而球隊的估值如今暴漲。最近出售的球隊有太陽隊、公鹿隊、以及獨行俠，像是2023年2月，富豪伊許比亞（Mat Ishbia）將以40億美元收購太陽隊；NFL美式足球克利夫蘭布朗老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam），以35億美元收購公鹿隊；去年12月，獨行俠球團把球隊以35億美元賣給經營拉斯維加斯金沙集團賭場度假村的杜蒙家族，獨行俠原本的老闆庫班（Mark Cuban）仍保有27％的股權。

塞爾提克目前擁有18座總冠軍，在北美職業運動上僅次於NHL蒙特婁加拿大人的24冠，以及美國大聯盟紐約洋基的27冠。

塞爾提克今天發出聲明，預計會在今年或是明年初出售球隊的「多數股權」，古貝克將繼續擔任球隊老闆至2028年，剩餘股權預計在2028年出售。

塞爾提克老闆古貝克。（資料照，法新社）

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