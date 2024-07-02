中職》富邦簽下新洋投Jack Labosky 中文名讓你用悍將APP投票決定！

悍將新洋投Jack Labosky 中文譯名票選活動。（富邦提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將持續補強備戰下半季，今日宣佈簽下新洋投Jack Labosky，預計將於近期抵達台灣，富邦悍將也宣布將透過首創的悍將APP票選系統，開放悍將家人們共同決定新洋投Jack Labosky的中文譯名，若您參與投票的名稱最高票獲選，還有機會獲得Jack Labosky的親簽紀念球！

即將滿28歲的Jack Labosky是一名右投手，杜克大學畢業後，2018年被美職光芒隊挑中開啟職業生涯，最高層級曾升到3A，今年球季轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特隊，先發10場繳出3勝2敗的戰績、防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，優異的控球和吃局數能力是他在球場上的最佳優勢。

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Jack Labosky預計將在近期抵達台灣，富邦悍將也結合首創的悍將APP投票系統，首度開放球迷投票選出新洋投的中文譯名，選項包括「杰戈」、「藍波」、「藍博斯」、「藍波斯基」等四個中文譯名選項，只要透過富邦悍將APP的投票系統，即可參加票選，最高票的中文譯名選項將成為Jack Labosky的中文譯名。

富邦悍將球團表示，希望透過悍將APP的即時互動性，讓所有球迷參與新洋將命名的決定，中文譯名自即日起至2024年7月3日18:00止，開放球迷朋友透過悍將APP票選。凡參與投票者均可於活動結束後獲得APP 1~5點隨機獎勵點數回饋，另從最終獲選名字投票者中抽3名可得Jack Labosky親簽紀念球，歡迎各位球迷朋友踴躍參加投票。

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