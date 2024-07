MLB》偏離三呎線？釀酒人跑者閃過觸殺卻出局 教頭抗議遭趕出場

釀酒人J.歐提茲(中)衝向一壘時被判偏離三呎線而出局。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人今天與洛磯戰到延長賽,即使10局下擺出「5人內野」,仍被洛磯卡夫(Jake Cave)擊出再見安打,讓國家聯盟中區龍頭的釀酒人(50勝35敗)吞下敗仗,國聯戰績最差的洛磯(29勝55敗)收下2連勝。此戰也出現爭議判決,釀酒人打者J.歐提茲(Joey Ortiz)衝向一壘時被判偏離三呎線,讓釀酒人總教練P.莫菲(Pat Murphy)上場抗議,遭到驅逐出場。

這個爭議的判決發生在第5局上,J.歐提茲用突襲短打點成投手前滾地球,洛磯左投岡伯爾(Austin Gomber)立即撿起球要觸殺,但J.歐提茲用側身閃過對方手套後上到一壘,但一壘審歐諾拉(Brian O'Nora)判定J.歐提茲偏離三呎線,因此判定出局。

請繼續往下閱讀...

P.莫菲上場抗議裁判歐諾拉的判決,他並與主審B.米勒(Brennan Miller)爭論,結果遭到驅逐出場。P.莫菲賽後表示,「在我的判斷,我覺得他沒有跑出三呎線的範圍。」

「我以為內野紅土的兩條白線,表示你在跑壘線內。我對三呎線的規定沒有答案。」J.歐提茲表示,「我的腳顯然在壘線內。」

Pat Murphy has been kindly asked to depart the field of play after objecting to this call on Joey Ortiz. It's a big call, because William Contreras followed with a homer. pic.twitter.com/hFcvCGYxVl