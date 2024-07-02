MLB》偏離三呎線？釀酒人跑者閃過觸殺卻出局 教頭抗議遭趕出場

釀酒人J.歐提茲（中）衝向一壘時被判偏離三呎線而出局。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天與洛磯戰到延長賽，即使10局下擺出「5人內野」，仍被洛磯卡夫（Jake Cave）擊出再見安打，讓國家聯盟中區龍頭的釀酒人（50勝35敗）吞下敗仗，國聯戰績最差的洛磯（29勝55敗）收下2連勝。此戰也出現爭議判決，釀酒人打者J.歐提茲（Joey Ortiz）衝向一壘時被判偏離三呎線，讓釀酒人總教練P.莫菲（Pat Murphy）上場抗議，遭到驅逐出場。

這個爭議的判決發生在第5局上，J.歐提茲用突襲短打點成投手前滾地球，洛磯左投岡伯爾（Austin Gomber）立即撿起球要觸殺，但J.歐提茲用側身閃過對方手套後上到一壘，但一壘審歐諾拉（Brian O'Nora）判定J.歐提茲偏離三呎線，因此判定出局。

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P.莫菲上場抗議裁判歐諾拉的判決，他並與主審B.米勒（Brennan Miller）爭論，結果遭到驅逐出場。P.莫菲賽後表示，「在我的判斷，我覺得他沒有跑出三呎線的範圍。」

「我以為內野紅土的兩條白線，表示你在跑壘線內。我對三呎線的規定沒有答案。」J.歐提茲表示，「我的腳顯然在壘線內。」

Pat Murphy has been kindly asked to depart the field of play after objecting to this call on Joey Ortiz. It's a big call, because William Contreras followed with a homer. pic.twitter.com/hFcvCGYxVl — Adam McCalvy （@AdamMcCalvy） July 2, 2024

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