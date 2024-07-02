MLB》新人王最新預測！洋基火球男連2場遭打爆仍被看好 國聯大異動

大聯盟官網新人王最新預測。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今發布年度新人王最新預測票選，這次請到39位專家進行投票，其中在美聯部份，儘管洋基火球新星希爾（Luis Gil）連2場先發被打爆，但仍獲25張第一名選票，連續2次預測票選都最被看好；國聯部份，海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes）以30張第一名選票衝上第1。

希爾本季出賽16場，85.2局飆出99次三振，防禦率3.05，皆在洋基隊內獨走。儘管6月希爾的表現相較5月平淡，特別是近兩場先發5.2局就狂丟12分，單月5戰僅拿下2勝2敗、防禦率6.45的成績，但他的K9值10.4仍領先美聯，29.2%的揮空率與28%的三振率也都維持頂尖水準。

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美聯第2名至第5名，依序為運動家火球終結者M.米勒（Mason Miller）、金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）、紅襪外野手W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）以及遊騎兵外野手朗福德（Wyatt Langford），美聯此次新人王預測票選前5名與上次結果完全一致。

國聯部份，上次預測票選第3名的史基斯這次直接衝上榜首，他的招牌三位數火球、毀滅性的指叉球以及獨特的「指叉伸卡球（splinker）」，對大聯盟打者展現十足壓制力。他登上大聯盟後，9場先發拿下4勝0敗，防禦率2.06，52.1局狂飆70K，三振率高達34.1%。

而本次國聯第2名至第5名出現大異動，依序為教士外野手梅里爾（Jackson Merrill）、小熊日籍左投今永昇太、釀酒人內野手J.歐提茲（Joey Ortiz）以及道奇先發右投史東（Gavin Stone）。除了史基斯與今永昇太以外，其他3人上次都未進入前5名。

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