美洲盃》哥斯大黎加vs巴拉圭 巴拉圭整頓防線力保不敗

巴拉圭。（資料照）

比賽時間：07/03 09：00 〔D組〕哥斯大黎加vs巴拉圭

巴拉圭前兩戰分別敗給哥倫比亞以及巴西，積分掛蛋居D組墊底位置，已經提前淘汰無法晉級八強，最後一戰的意義將是能否積分破蛋，甚至拿下首勝。以前兩戰的內容來看，面對巴西以1：4慘敗，次戰以1：2敗給哥倫比亞，兩場一共被對手攻進6球，效力於西甲赫塔菲的後衛阿爾德雷特（Omar Alderete）堪稱後防大將，雖然他在首戰為巴拉圭攻進一個進球，但整體防線還是過於脆弱。

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效力於英超布萊頓的前鋒恩斯素（Julio Enciso）在對哥倫比亞取得個人一個進球，算是展現應有的身價。效力於英超紐卡索聯的中場阿爾米龍（Miguel Almirón）雖然實力不錯身價也高，但是畢竟獨木難撐，這一場最終戰看看能否有關鍵發揮。

哥斯大黎加目前積分1分位居第三名位置，還存在這理論上晉級的機會，也就是巴西必須敗給哥倫比亞，並且還要以大比分的進球數狂勝巴拉圭，難度很高。

哥斯大黎加首戰以0：0逼和了巴西，可以說是有點小爆冷，但次戰以0：3慘敗給哥倫比亞，至今仍未取得任何一個進球數。由於陣中沒有具有咖位的五大聯賽球員，曾在國家隊有所表現的鋒線主力，效力於俄超聯賽的烏加爾德（Manfred Ugalde），以及薩莫拉（Álvaro Zamora）等人，必須在爭取晉級的最後機會適時發揮，突破巴拉圭較為薄弱的後防線。

這一場哥斯大黎加理當戰意十足，但關鍵是前兩戰一球未進的突破。巴拉圭雖然有三位效力頂級聯賽的球員，但後防成了短板之處，另外就是中場庫巴斯（Andrés Cubas）累積兩張黃牌遭停賽。以前兩戰的表現來看，巴拉圭鋒線高出一籌，只要防守有所回穩，這一場有機會踢出和局力守不敗。（特約作者：勞倫斯）

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