MLB》盼索托明年轉戰大都會！22歲強打捕手：他的自信與眾不同

大都會阿瓦瑞茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年和洋基簽訂一年合約的強打索托（Juan Soto），在季末必會成為許多球隊重點補強對象之一，身在紐約另一支球隊大都會的22歲強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）則希望索托明年能換穿大都會球衣，並表示自己很喜歡索托打球的自信心。

阿瓦瑞茲接受《Fox Sports》採訪表示，如果索托未來可以為大都會效力他會非常開心，「對我來說，這會是很棒的事。他是我即便擁有一切都想成為的那種人，他是聯盟裡最優秀的球員之一。」

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除了球場上優異的成績、精準的選球之外，自信心也是索托的優點之一，面對投手投出的每一球時會出現的招牌搖晃動作「Soto Shuffle」就是很好的證明，阿瓦瑞茲坦言：「我與索托在休賽季有一起練過幾次球，對他有一點點了解。我喜歡他打球的方式，他很享受在其中，我也很享受，我們都覺得有趣。」

阿瓦瑞茲補充道：「我喜歡他展現自信的方式，以及當他每次在比賽時看起來很有自信的樣子。他很不同，他的自信很與眾不同，我也感覺我的自信與別人也不同，我喜歡像他一樣打球。」

截至目前為止，索托今年為洋基出賽82場，敲出89支安打包括20發全壘打，打擊三圍.303/.437/.568，標準化進攻指數OPS+182（100為聯盟平均），被視為美聯MVP的強力競爭者之一。

洋基強打索托。（資料照，美聯社）

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