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奧運射擊》莊智淵深夜自主訓練 「五朝元老」林怡君被感動也不輕易言退

2024/07/02 13:52

林怡君。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣射擊不定向飛靶女將林怡君將迎來生涯第5次奧運，她分享自己過去參與國際賽時，曾看到桌球名將莊智淵深夜仍在自主訓練，讓她直呼汗顏，也強調即便自己已經第5度參加奧運，但在身體狀況許可之下，不會特別去想退休的事。

再過3天就要滿43歲的林怡君自2000年雪梨奧運首度參賽，僅在北京、東京奧運缺席，連同今年已經第5度闖進五環殿堂。

提到今年射擊多達8名選手取得資格，林怡君表示，一直希望看到這項運動可以發展得越來越好，自己也會盡一己之力推廣這項運動，「任何人問我打靶的事情我都不會藏私，如果有機會碰到媒體，也會盡量多分享。」她期待，台灣體育未來能蓬勃發展，不只是射擊，其他項目的選手也很需要被鼓勵。

林怡君。（記者塗建榮攝）

對於這項運動的熱愛，讓林怡君不輕易言退，即便出現椎間盤突出的問題，久站導致腳變形得依靠特殊鞋墊調整站姿，她仍希望能續戰，不曾想過退休的問題。

台灣代表團當中，年逾40的資深選手還有已滿43歲、將第6度出征奧運的桌球好手莊智淵，提到他時，林怡君充滿敬佩，「有次晚上10點多，我已經梳洗完要拿衣服去洗，結果在樓梯間遇到智淵哥還在自主訓練，在跑樓梯練體能，當下覺得很汗顏，也佩服他的精神。」

這次前進巴黎奧運，林怡君表示，希望能順利完賽，好好的吃飯、好好休息、好好打完每一場，不給自己太多壓力。

林怡君。（記者塗建榮攝）

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