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日職》明星賽球迷票選結果出爐 火腿9人入選、央聯龍頭廣島竟0人

2024/07/02 15:31

2024年日職明星賽球迷票選最終結果今天出爐，日本火腿共有9人入選明星賽。（圖片取自X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年日職明星賽球迷票選最終結果今天出爐，日本火腿共有9人入選，中央聯盟龍頭廣島鯉魚，太平洋聯盟千葉羅德、樂天金鷲、歐力士猛牛，都沒有人上榜。

洋聯明星隊的球迷投票結果，先發投手是火腿左投山崎福也，他以72萬1018票居第一；洋聯中繼投手是火腿左投河野龍生，其票數為78萬4273票；洋聯終結者則是火腿守護神田中正義，其票數高達101萬2744票。

洋聯捕手最多票是火腿新星田宮裕涼，其票數有107萬7601票；洋聯一壘手則是A.馬丁尼茲（Ariel Martinez），票數為96萬3206票；洋聯二壘手是火腿上川畑大悟，其票數為68萬7869票；洋聯三壘手是火腿郡司裕也，票數為102萬347票；洋聯游擊手是火腿水野達稀，其票數為68萬3483票；洋聯指定打擊則是西武獅40歲老將中村剛也，票數為63萬2192票。

洋聯外野手三人分別是火腿球星萬波中正，其票數高達131萬4833票是本屆人氣王；軟銀球星近藤健介獲得85萬1926票排第二多；軟銀怪力男柳田悠岐以76萬2445票排第三，但由於柳田受傷，很可能無法在明星賽出賽。

中央聯盟明星隊的球迷投票結果，先發投手最高票則是阪神虎才木浩人；央聯中繼投手則是阪神左投岩崎優；央聯終結者為中日龍古巴籍守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）。

央聯捕手最高票為橫濱DeNA的山本祐大；央聯一壘手為巨人強打岡本和真；央聯二壘手是橫濱牧秀悟；央聯三壘手為養樂多燕子強打村上宗隆；央聯游擊手則是養樂多長岡秀樹；央聯外野手前三高票分別是阪神球星近本光司、中日龍細川成也，橫濱球星筒香嘉智。

2024年日職明星賽將於7月23日、24日登場，首戰在火腿主場艾斯康球場舉行，第2戰是在養樂多主場明治神宮棒球場。

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