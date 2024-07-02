晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不受投高打低影響？「一刀流大谷」挑戰多項神人偉業

2024/07/02 16:40

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平上半季表現亮眼，「六月狂谷」名不虛傳，日媒《日刊體育》專欄作家福島良一撰文整理出大谷本季有望挑戰的鬼神紀錄。

大谷翔平目前繳出26轟和102支安打，按照這樣的速度，有機會達成單季50轟、200安的里程碑，歷史上只有4人達成，分別是1921年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、1930年小熊名將威爾森（Hack Wilson）、1932年名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）和2001年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

大谷翔平除了有機會締造「50轟、30盜」史無前例的數據之外，他的205壘打數和49支長打勇冠國聯，有望挑戰單季400壘打數和100長打壯舉的夢幻紀錄，成為史上第14人。

此外，今年賽季出現投高打低的現象，場均壘打數僅有13.20，是自2001年以來的新低，另外平均打擊率只有0.242，是1969年降低投手丘高度以來的最低紀錄，場均只出現1.06支全壘打，寫下2015年以來最差。

大谷翔平在投高打低的球季能繳出這樣的成績實屬不易，而且他不僅要角逐個人生涯第3座MVP，挑戰史上首位獲得MVP的指定打擊，同樣還要力拚打擊三冠王，上一次在國聯奪下打擊三冠王頭銜的要追溯到1937年的紅雀名將梅德威克（Joe Medwick）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。