MLB》不受投高打低影響？「一刀流大谷」挑戰多項神人偉業

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平上半季表現亮眼，「六月狂谷」名不虛傳，日媒《日刊體育》專欄作家福島良一撰文整理出大谷本季有望挑戰的鬼神紀錄。

大谷翔平目前繳出26轟和102支安打，按照這樣的速度，有機會達成單季50轟、200安的里程碑，歷史上只有4人達成，分別是1921年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、1930年小熊名將威爾森（Hack Wilson）、1932年名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）和2001年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

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大谷翔平除了有機會締造「50轟、30盜」史無前例的數據之外，他的205壘打數和49支長打勇冠國聯，有望挑戰單季400壘打數和100長打壯舉的夢幻紀錄，成為史上第14人。

此外，今年賽季出現投高打低的現象，場均壘打數僅有13.20，是自2001年以來的新低，另外平均打擊率只有0.242，是1969年降低投手丘高度以來的最低紀錄，場均只出現1.06支全壘打，寫下2015年以來最差。

大谷翔平在投高打低的球季能繳出這樣的成績實屬不易，而且他不僅要角逐個人生涯第3座MVP，挑戰史上首位獲得MVP的指定打擊，同樣還要力拚打擊三冠王，上一次在國聯奪下打擊三冠王頭銜的要追溯到1937年的紅雀名將梅德威克（Joe Medwick）。

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