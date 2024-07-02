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籃球》怒了！取消外籍生選秀 莫巴耶等8名球員發聲明抗議也會在體測現身

2024/07/02 16:04

莫巴耶。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG和T1即將合併，將展開聯合體測跟選秀，只是新聯盟規定更改，停止外籍生參與選秀，讓不少外籍生感到相當失望，今天8名外籍生聯合發出聲明表達抗議，明天的體測會他們將如期到現場。

聲明全文如下：

我們是外籍生，跨海來台打球，認真努力追求實現籃球夢。真的沒想過，竟然在體測會前兩天，被告知「外籍生被拒絕在『新聯盟』『聯合選秀』大門外」。

我們八人都依照規定，報名了P+聯盟新賽季的體測及選秀，獲得聯盟審核資格通過、正式接受，並且公告。昨天聽聞消息，我們都既錯愕、也不解，遵守規定的我們犯了什麼錯？在毫無心理準備、且全無新規定緩衝時間的情況下，由一個根本還沒有真正成立的「新聯盟」（籌委會），直接將P+聯盟的規章廢除？所以我們八個人簽名連署，希望各界可以聽見我們的心聲，了解真實情況，並進一步討論、正視外籍生之工作權，這確實關乎台灣籃球未來如何正向發展。

明天（7月3日），我們八人都會如期到P+聯盟體測會現場（台藝大）。我們實在難以接受，所謂「新聯盟」這樣一刀切的做法，所謂「此階段外籍生制度無法有效提升國際競爭實力」的說法，沒有根據也難以服人。在經過媒體報導後，我們也知道，台灣有許多關心籃球發展的人士與球迷，都認為相關決策「既粗暴、又粗糙」，也很可能涉及到嚴重的「歧視」議題！

我們之中，有人努力存錢，從法國、美國等飛來台灣，參加選秀，有的在國外寄宿家庭的家人，也在等這一刻，特地飛來台灣。家人為了我們，幾乎都是用盡家裡的資源，支持我們飛來台灣準備職籃測試與選秀。來台灣讀大學期間，我們感受到台灣的多元開放，無論同學、老師和朋友，都對我們很友善，這是我們看到的台灣價值，也是我們想提升自己、繼續在台灣挑戰職籃舞台的重要原因之一。

我們報名P+聯盟選秀，這個職籃聯盟給人一種充滿希望與夢想的感受。在這裡有很多好手，比賽精采，渴望加入的我們，也一直努力準備，希望成為其中的一份子，一方面，也回報我們的家人，改善家裡的經濟條件。

昨天之後，我們彼此聯絡，希望能聯合起來表達心聲。我們想問，現在，夢想真的要在台灣破碎了嗎? 是否還有任何轉圜的可能? 我們的聲音可能很微弱，但也希望在重視多元價值的台灣，只是熱愛打籃球、努力爭取機會的外籍生，也有被聽見、被理解的機會。

聲明人

莫巴耶、杜拉米（政治大學）、哈特威克（健行科大）

奧斯曼（宏國德霖科大）、凱德爾（輔仁大學）

盧卡（萬能科大）、馬克斯（虎尾科大）、阿美（文化大學）

備註：聲明內容為八位外籍生共同意見，經友人協助，以中文版本發表。

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