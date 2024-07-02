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奧運射擊》曾因證件照爆紅 「證件妹」吳佳穎奧運照片又被關注

2024/07/02 16:42

2024奧運射擊隊選手吳佳穎。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣射擊女將「證件妹」吳佳穎今年取得巴黎奧運女子25公尺運動手槍資格，3度闖進五環殿堂。之前因一張甜美證件照爆紅的她，這次前進花都，她表示，自己心態很平靜，希望把訓練內容發揮出來。

31歲的吳佳穎生涯曾參與2016年里約奧運，上屆東京奧運拿下女子10公尺空氣手槍第14名、25公尺手槍第5名，今年將第3度前進奧運。她表示，目前心態非常平靜，「希望在比賽時把訓練內容做出來，名次就交給別人去想，這次只參與25公尺比賽，就專心在這項目。」

射擊項目平時訓練壓力頗大，吳佳穎表示，會選擇去戶外走走或是看看影片，轉移注意力，把自己從訓練範圍抽出來。

吳佳穎先前因一張甜美的證件照爆紅，訪問時又被問到這次巴黎奧運證件使用的照片，她笑說，「之前用的照片過太久了，不能使用，這次是自己下載APP拍的，大概花了半小時，跟現在長得一樣。」

至於同樣3度叩關奧運的「媽媽神槍手」田家榛，今年因為爸爸退休，改由另一位教練陳思薇協助，也是首度自己出征大賽，她表示，依舊按照自己步伐前進，「其實壓力都是來自於自己，平常心正常發揮就好。」

3度踏上奧運舞台，田家榛認為，心態上有比較輕鬆一點，「以前比較緊繃，沒有發揮好就很難過，但現在會輕鬆一點。」至於最近自己的狀態，她表示，慢射的表現有拉起來，但速射部分又掉下去，希望可以兩者平衡一些。

提到和女兒的互動，田家榛笑說，她才6歲其實也看不懂比賽，「但她都會說，希望媽媽拿冠軍，只看得懂上台頒獎的部分。」雖然自己是奧運國手，但田家榛表示，不會特別要求孩子練運動，「她學過跆拳道、游泳，但後來沒有繼續下去，我覺得讓小朋友自由就好，不強迫。」

2024奧運射擊隊選手吳佳穎。（記者塗建榮攝）

2024奧運射擊隊選手吳佳穎。（記者塗建榮攝）

2024奧運射擊隊選手田家榛。（記者塗建榮攝）

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