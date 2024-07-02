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羽球》中國亞青賽奪冠告慰張志杰 「雅思組合」呼籲BWF重視：生命至上

2024/07/02 17:59

中國17歲羽球選手張志杰在場上暈倒後驟逝。（圖片取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024亞洲青年羽球錦標賽在印尼開打，日前發生憾事，中國17歲羽球小將張志杰比賽途中突然倒地後不斷抽搐，送醫後仍不治身亡。中國隊今天以3：1擊敗南韓隊，相隔6年再度奪下亞青賽混合團體賽金牌，全隊也帶著張志杰的球衣走上頒獎台一同領獎，告慰張志杰的在天之靈。

混雙世界排名第一的中國「雅思組合」鄭思維希望這件事情能夠引起世界羽聯的關注，他發文指出：「可能是因為自己的身份改變了，他很難想像，張志杰的家人在電視機前看到這一幕是什麼樣的心情，他也是浙江隊的，但是自己沒怎麼見過這個年輕人，可是看了他的採訪之後就能夠感覺到，言語當中散發出來的那種優秀運動員的激情和衝勁，所以為他默哀。 」

鄭思維坦言，「意外每天都在發生，我們能做的只有在意外發生時及時正確處理，讓我生氣的是透過直播來看，張志杰沒有獲得及時的正確救治，雖然說自己不在現場，言論顯得有些片面，但我希望這件事引起世界羽聯、亞洲羽聯甚至全社會的重視，在任何情況下，生命至上。」

張志杰突然逝世，許多羽球名將也都發文哀悼，中國女單一姐陳雨菲寫道：「我們在一起，而你是冠軍。」，世界球王石宇奇也為他默哀：「我們背著你未完成的夢想，繼續前行！」

中國「雅思組合」黃雅瓊和鄭思維。（資料照，美聯社）

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