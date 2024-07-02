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T1》台新戰神啦啦隊人氣成員離隊 破天荒徵選男生加入

2024/07/02 17:01

臺北戰神啦啦隊徵選開跑，創職籃先例招募男性成員，打造魅力與表演實力兼具團隊。（台新戰神提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台北台新戰神今天公布新年度啦啦隊徵選辦法，要把戰神專屬的Taishin Wonders壯大，不只打造最美女神團，更創職籃先例首度招募男性成員，將鎖定除具備舞蹈基礎外，更有多元表演特長如競技啦啦隊等男神加入，全新賽季的戰神啦啦隊將由男神、女神聯手為戰神應援，注入更多表演元素，讓戰友們觀賽體驗全面升級。

Taishin Wonders今日也宣布，人氣成員「競技女神Mika」因個人生涯規劃正式離隊，球團感謝Mika。（台新戰神提供）

成軍首年即獲選T1年度啦啦隊TaishinWonders，持續號召更多喜愛籃球、熱愛表演的成員加入。啦啦隊總監Anny安妮認為「啦啦隊不只是啦啦隊，更是表演藝術者。」

新年度演出規劃上，Taishin Wonders將延續上賽季帶來的各式舞風演出，不設限團隊的特色展現，「成員們除了舞蹈能力外，也將延攬具備不同特長的人選，打造魅力與表演實力兼具的啦啦隊女神海。」

此外，於上季獨創與競技啦啦隊合作，展現終場勝利煙火讓戰友大感驚奇，本季將招募男性成員，可望再次帶來精彩表演，總經理林祐廷分享過去NBA觀賽心得：「看到蠻多男女成員一同表演，男生參與加入特技層面，能豐富表演環節，新年度我們將此表演模式注入戰神，希望帶給戰友們耳目一新的視覺饗宴。」

Taishin Wonders今日宣布人氣成員「競技女神Mika」因個人生涯規劃離隊，球團感謝Mika這一年來的付出。

戰神啦啦隊徵選將分為兩階段，歡迎每個懷抱啦啦隊夢想的男神、女神們，第一階段線上報名自即日起至7月21日止，第二階段決選將於7月26日舉行，歡迎年滿18歲，不分男女，只要你喜愛舞蹈、籃球、熱愛表演舞台就趕緊來報名，下一個男神、女神可能就是你！（詳細報名資訊請見「TaishinWonders」IG、FB公告）

 

【徵選辦法】本次徵選分為兩階段

▪️初選：即日起至7/21（日）23:59採線上報名資料審查

▪️決選：7/26（五）面試決選

▪️報名資格：年滿18歲，不分男女，喜愛舞蹈、籃球、熱愛表演者

▪️報名網址：https://lihi.cc/LWNVQ

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