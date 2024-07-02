奧運射擊》僅1個月可備戰余艾玟不擔心 奧運菜鳥劉恆妤開心圓夢

2024奧運射擊隊選手余艾玟（左）、劉恆妤（右）合影。 （記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣射擊女將余艾玟在6月中才得知遞補取得女子10公尺空氣手槍資格，備戰時間壓縮到只有1個月，但她不覺得是壓力，反而認為這樣可以更專注訓練，她透露，其實收到遞補奧運的訊息當晚失眠，因為一直在思考接下來該做些什麼事情。

余艾玟在2012倫敦奧運，以17歲年紀成為台灣史上最年輕的奧運射擊國手，里約奧運也曾在女子10公尺空氣手槍出賽。不過，今年余艾玟爭取奧運資格有些跌跌撞撞，直到6月23日才得知遞補拿到門票，她認為，心態上很不一樣，因為過去準備時間比較長也會容易感到疲憊，「這次只有1個月時間，反而能更專注。」

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對於突然遞補取得資格，余艾玟表示，只有當天晚上失眠，因為一直在思考要做什麼，「原本我是很討厭被打亂節奏的人，但經過疫情後，其實能夠接受，也覺得好像沒什麼關係。」

余艾玟在2022年婚後曾到巴黎度蜜月，她透露，當時曾在五環前面拍照，確實有想過，是不是有機會再來這裡比賽；而經過多次國際賽洗禮，她認為自己更加成熟，「第一次奧運就是小朋友，什麼都不懂，這次再去，準備起來比較有目標，加上國際賽累積經驗，更知道自己要做什麼。」

同樣取得女子10公尺空氣手槍資格的劉恆妤，對於首度出征奧運感到相當興奮，除了一圓奧運夢，也能去她喜歡的城市巴黎，「一次圓了兩個夢，但我現在的夢想是要在奧運奪牌。」

雖然是第一次奧運，但劉恆妤心態相當成熟，「不會太過緊張，其實就把它當成一般國際賽，只是換個名字而已。」她期待可以闖進決賽，最好情況是能奪牌，「把訓練水準發揮出來，我會繼續努力。」

2024奧運射擊隊選手余艾玟（左）、劉恆妤（右）合影。 （記者塗建榮攝）

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