奧運羽球》小戴勁敵！ 瑪琳懷鋼鐵意志誓言奪金「狀態還未達100％」

瑪琳、戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin）是本屆巴黎奧運羽球項目女單金牌大熱門，力拚生涯第2金。瑪琳近日接受世界羽聯《BWF》訪問時表示，自己的狀態還沒有達到百分之百。

瑪琳曾經在里約奧運奪下羽球女單金牌，並3度在世錦賽摘金，她經歷了兩次重大傷勢後強勢復出，本季狀況不俗，在全英公開賽一舉登頂，又摘下瑞士公開賽冠軍、歐洲錦標賽7連霸，世界排名也重返第4，奧運前最後一站印尼公開賽則是止步4強。

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瑪琳接受世界羽聯《BWF》採訪時表示，自己會努力練習，還有一些事情需要改變，會為了巴黎奧運增加訓練量，因為她知道自己還沒有恢復到百分之百的狀態，但她一定會參加本屆奧運。

瑪琳認為自己必須改進很多東西，這是她在奧運前必須做到的事情，這會讓她感到自豪，用積極和更正面的心態去面對奧運，專注在自己必須要做的事情上，這樣才能與對手抗衡。

瑪琳坦言已經為巴黎奧運奪金做好萬全準備，這是她膝蓋受傷後的終極目標，「我不想去想傷勢、運動就是這樣，你必須把自己逼到極限，我知道這很難，但我準備好了，很期待能夠努力鍛鍊自己的身體和精神。」

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