羽球》17歲中國新星猝死賽場 BWF將展開調查

中國17歲羽球選手張志杰在場上暈倒後驟逝。（圖片取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中國17歲羽球小將張志杰日前於2024年亞洲青年羽毛球錦標賽的混合團體賽小組賽中在場上比賽時突然暈倒，送醫後宣告不治。世界羽聯（BWF）今天發出聲明指出，將會徹底調查此事。

BWF發出聲明指出，「藉此機會, 我們再次向張志杰的家人、隊友、中國羽毛球協會以及整個中國羽毛球界表示最深切的慰問。」張志杰在印尼日惹舉行的亞洲青年羽球錦標賽上不幸離世，他們正在採取一切必要措施，與亞洲羽球聯合會和印尼羽球協會（PBSI）協商，將徹底審查此事。

請繼續往下閱讀...

BWF認為，亞洲青年羽球錦標賽雖由亞洲羽球聯合會管轄，但世界羽聯的確有一套完整的醫療準則和說明，可供其他管理機構（地區或國家）使用來舉辦世界羽聯所認可的賽事。然而，如何在賽事現場實施這些醫療規程和做法，則由各管理機構自行決定。

世界羽聯正在等待亞洲羽球聯合會和當地組委會的正式報告，以評估張志杰在球場倒地時，是否遵循了正確的醫療程序。根據醫療準則，賽事醫師在裁判的指導下，有責任應對球場上的緊急情況（包括疑似心臟驟停），並在這種情況下提供干預，直到獲得適當的醫療服務（如救護車）。聲明強調的是在執行這些準則時，所有人員都需要隨時做好準備，盡快對包括緊急情況在內的所有必要的醫療干預措施做出反應。

BWF表示，審查結束後，將確定是否需要修改這些準則的具體內容。今年稍早啟動的一項審查正在對世界羽聯有關賽事醫生緊急干預的政策和程序進行評估，以確保提供最適當、最及時的治療，其中也將包括針對此次事件世界羽聯的評估結果和亞洲羽毛球聯合會的報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法