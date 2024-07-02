日職》孫易磊二軍2局飆4K、三振大聯盟洋砲 宋家豪後援掉分

孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅日好手孫易磊和宋家豪今天在二軍同日出賽，孫易磊中繼2局飆4K失1分，宋家豪則是後援1局失1分。

目前在日本火腿二軍奮鬥的台灣投手孫易磊，今天在與西武二軍的比賽中於7局下登板，投出三上三下，連續飆出2次三振，第8局續投卻遭遇亂流，一上來就被金子侑司擊出左外野二壘安打，雖然三振有大聯盟資歷的洋砲寇迪羅（Franchy Cordero）和渡部健人，但2出局卻還是被蛭間拓哉擊出安打失分，最後讓高木渉敲出中外野飛球出局，完成投球任務。

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孫易磊此役總計投2局用33球，被敲出2支安打失1分，投出4次三振，沒有四死球保送，無關勝敗，防禦率升至2.40。火腿二軍終場以5：2擊敗西武二軍。

6月23日被樂天下放至二軍的宋家豪今天也有出賽，今天與養樂多二軍之戰中在8局下上場後援，讓小森航大郎擊出中外野飛球後連挨2安，被攻佔二三壘， 西村瑠伊斗敲出左外野高飛犧牲打，助隊追到5：6一分落後，所幸宋家豪讓下一棒三俁大樹敲出捕手上方界外球遭接殺，成功止血。宋家豪今天用13球投完一局，被敲2安失1分，沒有投出保送和三振，防禦率為9.00，樂天終場以7：5贏球。

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

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