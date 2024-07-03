羽球》中國17歲新星猝逝！傳奇李宗偉沉痛發聲 林丹曾開砲抨擊BWF

李宗偉、林丹。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024亞洲青年羽球錦標賽日前發生憾事，中國17歲小將張志杰在場上突然暈倒，送醫搶救仍不治身亡，羽壇紛紛哀悼，馬來西亞傳奇名將「拿督」李宗偉也發聲，呼籲世界羽聯要做出一些改變。

李宗偉受訪時向張志杰的家人和中國隊表達了哀悼，「我打了幾十年的羽毛球，但我從未見過一名球員在比賽中倒下並斷氣，接受這位中國未來之星離去的現實令人悲傷。」

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李宗偉直言自己當時不在場，無法評論對與錯，但他呼籲世界羽聯應該做出改變，包括改善醫療團隊，並重新考慮球員的比賽日程安排，「在青少年比賽中，有時8強和4強會在同一天舉行，有些球員會在休息幾個小時後再比賽，而在成人賽事，連續參加比賽也會對球員的身體造成傷害。」

「我認為，現在是世界羽聯重新審視賽程安排的時候，看看網球，球員都有時間恢復。」李宗偉指出連續參賽導致球員受傷的案例，多年來已經層出不窮，「從長遠來看，這會給他們帶來傷害。」

李宗偉不希望再看到悲劇重演，「和所有人一樣，我不想看到另一個球員在比賽中遭遇和志杰一樣的命運。」

此外也有中媒指出，中國名將林丹過往就曾開砲世界羽聯沒有為運動員健康著想，只是在變化一些無關緊要的東西。林丹認為世界羽聯安排非常緊湊的賽程，應給運動員更多休息時間、更好的環境。

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