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MiLB》「台灣怪力男」李灝宇入選未來之星 睽違8年再有台將成第14人

2024/07/02 22:45

李灝宇。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕未來之星明星賽今天公布名單，效力老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇入選美聯明星隊的內野手陣容，這是台灣自2016年胡智為之後，睽違8年再度有人入選，李灝宇也是史上第14名入選的台灣球員。

21歲的李灝宇季前被官網評為老虎農場新秀第15名，本季從2A出發，出賽65場繳出11轟、44打點、12盜壘的成績，打擊三圍為.296/.369/.508，OPS（整體攻擊指數）為0.877，優異表現獲得青睞，生涯首度入選未來之星明星賽，也是本屆唯一亞洲選手。

這是自2016年胡智為之後，再度有台灣球員參加未來之星明星賽，過去入選未來之星的台灣球員，先後為陳金鋒、曹錦輝、王建民、胡金龍、陳鏞基、林哲瑄、羅嘉仁、陳俊秀、蔣智賢、潘志芳、李振昌、黃暐傑和胡智為等13人，其中8人登上大聯盟。

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