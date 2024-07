MiLB》「台灣怪力男」李灝宇入選未來之星 睽違8年再有台將成第14人

李灝宇。(資料照)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕未來之星明星賽今天公布名單,效力老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇入選美聯明星隊的內野手陣容,這是台灣自2016年胡智為之後,睽違8年再度有人入選,李灝宇也是史上第14名入選的台灣球員。

21歲的李灝宇季前被官網評為老虎農場新秀第15名,本季從2A出發,出賽65場繳出11轟、44打點、12盜壘的成績,打擊三圍為.296/.369/.508,OPS(整體攻擊指數)為0.877,優異表現獲得青睞,生涯首度入選未來之星明星賽,也是本屆唯一亞洲選手。

這是自2016年胡智為之後,再度有台灣球員參加未來之星明星賽,過去入選未來之星的台灣球員,先後為陳金鋒、曹錦輝、王建民、胡金龍、陳鏞基、林哲瑄、羅嘉仁、陳俊秀、蔣智賢、潘志芳、李振昌、黃暐傑和胡智為等13人,其中8人登上大聯盟。

Here is the American League roster for the 2024 All-Star Futures Game! pic.twitter.com/Pmt5HtsJht