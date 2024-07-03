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職籃合併》NBA大咖風潮難再現！新職籃洋將薪資上限出爐

2024/07/03 07:05

霍華德。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG和T1即將合併，近日雙方針對各項制度都緊鑼密鼓討論當中。由於台啤雲豹在過去兩季曾分別找來「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）來台，薪資突破天花板，令外界好奇，未來是否可能還會有這樣的大咖來台？對此，新聯盟籌委會發言人張樹人表示，未來將針對洋將薪資訂出規範，每位洋將單月薪資上限2萬美元。

雲豹過去兩季分別找來霍華德、卡森斯助拳，無論票房、戰績都有明顯幫助，尤其本季雲豹在卡森斯帶領下，成功抱回隊史首冠。

過去PLG和T1聯盟洋將薪資都有限制，PLG規定場上兩名外籍球員，月薪合計上限為4萬美元，T1方面雖有每名洋將月薪上限為2萬美元的規定，但聯盟規章內有提到，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約。」當時魔獸就是以這樣的方式加入雲豹。

不過，這樣高薪資洋將來台的情況，未來恐怕難再現。張樹人表示，聯盟合併之後，11支球團已經達成共識，未來各隊每名洋將單月薪資上限為2萬美元，每季最多可簽10個月，等於每位洋將的年薪最多20萬美元。

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