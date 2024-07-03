溫網》再度狂飆20連勝！史薇泰克追上傳奇大威現役第2人

世界球后史薇泰克。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽「大滿貫冠軍對決」，當今世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）技高一籌，6：3、6：4再度擊敗美國老冤家凱寧（Sofia Kenin），不但開胡晉級女單次輪，也延續近來從紅土到草地的20連勝。

5年內4度法國公開賽奪冠的史薇泰克，在沒有草地暖身情況下直接投入溫網，面對2020年澳洲公開賽冠軍凱寧，波蘭頭號種子穩紮穩打，僅花1小時19分鐘締造對戰3連勝。先前馬德里、羅馬、巴黎羅蘭加洛斯掄元，小史紅土19連勝氣勢如虹，如今全英俱樂部綠茵也贏球，更讓她追上美國傳奇老將大威廉絲（Venus Wiliams），成為WTA第2位職業生涯數次20連勝的現役女將。

請繼續往下閱讀...

「老實說，從表面上看，這對我並不重要，重要的是進步。」史薇泰克受訪時表示，首輪對上大滿貫冠軍並不容易，必須做好一切準備，很高興做到了，也是好的開始，「就是否比去年更好而言，我並不在意數字或統計數據，就每天努力變得更好。」

23歲的史薇泰克，有機會挑戰自2002年小威廉絲（Serena Williams）以來，同一賽季接連贏得法網、溫網冠軍的最年輕球星，但草地大滿貫是「紅土女王」亟待克服的關卡，最佳戰績為去年首闖8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法