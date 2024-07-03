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溫網》吳芳嫺女雙深夜率先出擊 謝淑薇、詹皓晴預計週四上陣

2024/07/03 07:07

吳芳嫺。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽的女雙賽事今天登場，我國共3組人馬參戰，其中吳芳嫺組合深夜率先出擊；至於謝淑薇、詹皓晴這兩對種子搭檔，預計週四才會陸續上陣。

溫網女雙64席，下半籤表的吳芳嫺／日本二宮真琴首度合作，台灣時間今晚排在第5球場的壓軸第5順位，首戰美國對手芭普蒂絲特（Hailey Baptiste）／柏克絲（Alicia Parks）。去年吳芳嫺在全英俱樂部女雙處女秀表現精彩，連爆冷門挺進16強，7月15日將滿25歲的她，期許今年能再創佳績，送給自己最棒的生日禮物。

4度草地大滿貫封后的謝淑薇，此行志在衛冕，她再度攜手比利時女雙球后梅騰絲（Elise Mertens），頭號種子「台比聯軍」正是各界看好的大熱門，首戰英國地主老冤家巴妮特（Alicia Barnett）／克莉絲蒂（Freya Christie），6月17日雙方伯明罕首輪交手，經驗豐富的小薇人馬曾挾2個6：1大勝。

至於詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）為女雙12種子，初登場將面對美國組合克魯格（Ashlyn Krueger）／史蒂芬絲（Sloane Stephens）。

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