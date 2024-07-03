MLB》整季僅3支長打、0轟 前美聯打擊王安德森遭馬林魚DFA

安德森。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前美聯打擊王安德森（Tim Anderson）本季表現低迷，今年只交出0轟、9打點、打擊率2成14的成績，今天遭馬林魚指定讓渡（DFA）。馬林魚從小聯盟3A拉上內野手愛德華茲（Xavier Edwards），填補安德森的空缺。

安德森今年2月以1年500萬美元加盟馬林魚，但打擊表現未有起色，整季出賽65場，共234個數打數敲50安，其中只有3支長打，全壘打數掛零，有9分打點，打擊率僅2成14、上壘率為2成37、長打率僅2成26，整體攻擊指數（OPS）僅0.463。

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「當你必須要DFA你隊上一位每日出賽的球員時，這從來都不是一個輕鬆的日子。」馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）表示，「Tim在球隊休息室很棒，我先前不認識他，但他是我接觸過最努力工作的選手之一。」

舒馬克說，「如果一個人沒有付出努力，那就是一個容易的決定，但這不是那種狀況。對我們來說是艱難的一天，我希望他能在某個地方站穩腳步，因為他還年輕。」

現年31歲的安德森曾在白襪隊時期連4年的打擊率超過3成，更在2019年以3成35打擊率摘得美聯打擊王，但安德森近年受到傷勢影響，去年打擊表現下滑，整季出賽123場只有1轟、25分打點，打擊率2成45的成績，整體攻擊指數（OPS）僅0.582。白襪隊去年季後拒絕執行安德森1400萬美元的球團選項，讓他成為自由球員。

此外，安德森在去年球季與守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）發生衝突，雙方直接在二壘附近出拳互毆，但安德森卻慘遭拉米瑞茲右側鉤拳「KO」倒地。事後兩人都遭禁賽處分。

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