NBA》要K湯轉戰湖人未果！ 招募失敗的湯爸：我真的很失望

湯普森選擇加盟獨行俠而非湖人讓他的父親很失望。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」之一的明星射手湯普森（Klay Thompson）在昨天正式確定離隊轉戰獨行俠，而他的父親，前湖人冠軍中鋒M.湯普森（Mychal Thompson）對此並沒有那麼開心，因為他想要讓自己兒子加盟紫金大軍。

M.湯普森在節目上透露，自己對於兒子以3年5000萬美元加盟獨行俠並沒有什麼祝賀的心情，儘管先前有報導指出，加盟湖人對湯普森來說很有吸引力，但最終德州的稅率卻成為湯普森轉隊追逐生涯第五座冠軍的關鍵。

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M.湯普森說道：「你知道的，因為，我的意思是，很明顯這是Klay的決定，這是他的人生。他是個成年人了，34歲，就像我們在34歲時那樣。而我們的父親通常都會給我們建議，然後你知道的，我們還是可以決定自己的道路而這並沒有什麼問題，這就是人生該有的樣貌。」

不過M.湯普森坦言，自己真的很失望，「我希望他能夠成為湖人的一員，而且真的很接近。最終的選擇是獨行俠跟湖人，但獨行俠勝出了。你懂我的，我希望並祈禱他能夠以湖人的身分結束生涯。」M.湯普森也表示，他不斷試著招攬自己的兒子加盟湖人，因為湯普森從小就是湖人球迷，而且湖人對自己和兒子都很好，湯普森還是布萊恩（Kobe Bryant）的粉絲。

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