晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》要K湯轉戰湖人未果！ 招募失敗的湯爸：我真的很失望

2024/07/03 07:51

湯普森選擇加盟獨行俠而非湖人讓他的父親很失望。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」之一的明星射手湯普森（Klay Thompson）在昨天正式確定離隊轉戰獨行俠，而他的父親，前湖人冠軍中鋒M.湯普森（Mychal Thompson）對此並沒有那麼開心，因為他想要讓自己兒子加盟紫金大軍。

M.湯普森在節目上透露，自己對於兒子以3年5000萬美元加盟獨行俠並沒有什麼祝賀的心情，儘管先前有報導指出，加盟湖人對湯普森來說很有吸引力，但最終德州的稅率卻成為湯普森轉隊追逐生涯第五座冠軍的關鍵。

M.湯普森說道：「你知道的，因為，我的意思是，很明顯這是Klay的決定，這是他的人生。他是個成年人了，34歲，就像我們在34歲時那樣。而我們的父親通常都會給我們建議，然後你知道的，我們還是可以決定自己的道路而這並沒有什麼問題，這就是人生該有的樣貌。」

不過M.湯普森坦言，自己真的很失望，「我希望他能夠成為湖人的一員，而且真的很接近。最終的選擇是獨行俠跟湖人，但獨行俠勝出了。你懂我的，我希望並祈禱他能夠以湖人的身分結束生涯。」M.湯普森也表示，他不斷試著招攬自己的兒子加盟湖人，因為湯普森從小就是湖人球迷，而且湖人對自己和兒子都很好，湯普森還是布萊恩（Kobe Bryant）的粉絲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。