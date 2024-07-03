NBA》曾受過大傷的魔術大前鋒艾薩克 以5年27億延長約續留

艾薩克。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導 〕根據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，魔術隊26歲大前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）將以5年8400萬美元（約新台幣27.6億元）的延長合約，繼續待在奧蘭多。

身為上個賽季魔術隊替補群重要成員之一、也是球隊防守悍將，艾薩克上季出賽58場中有2場先發，平均上場時間15.8分鐘，場均有6.8分、4.5籃板、1.2次阻攻。魔術上季闖進季後賽，在東部首輪7場大戰後不敵騎士。

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艾薩克是2017年魔術隊在首輪第6順位選進的選手，單季出賽最多場是在2018-19年賽季的75場（有64場先發），平均有9.6分、5.5籃板、1.3次阻攻。

艾薩克在2019-20年賽季交出場均12.3分、9.4籃板、2.5次阻攻的優異成績，但他在2020年8月遭遇左膝嚴重傷勢，經檢查為十字韌帶斷裂，缺陣約2年半的時間，直到2023年1月才重返賽場。2022-23年賽季只打11場的艾薩克，上季增加至58場比賽。

此外，魔術日前也以3年6600萬美元合約，簽下3D射手「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。

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