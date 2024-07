MLB》38歲的「搖擺人」奎托跳脫小聯盟合約 盼到他隊尋求機會

奎托。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前大聯盟明星強投奎托(Johnny Cueto)今天決定行使逃脫條款,跳脫與遊騎兵的小聯盟合約,成為自由球員,奎托希望能找尋其他立即需要先發投手、或是長中繼的球隊。

現年38歲的奎托去年以1年850萬美元轉戰馬林魚,整季13場出賽有10場先發,戰績1勝4敗、防禦率6.02,共投52.1局賞39次三振,卻挨了17轟,被打擊率為2成56,每局被上壘率(WHIP)為1.26。奎托上季因傷在傷病名單待了3個多月,也因此沒有進入球隊季後賽名單。

奎托本季以小聯盟約加盟遊騎兵,他今年在3A出賽8場都是先發,拿到2勝1敗,防禦率5.92,共投38局賞30次三振,被打擊率為2成64,每局被上壘率(WHIP)為1.24。

奎托是2015年皇家隊世界大賽冠軍成員,生涯在大聯盟16個賽季待過紅人、皇家、巨人、白襪、馬林魚等球隊,曾兩度入選明星賽,他在2014年以單季242次三振奪得國家聯盟三振王。

Johnny Cueto just exercised his opt out from the Rangers. Seeks team that needs more immediate starting or long relief help.