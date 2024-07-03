MLB》38歲的「搖擺人」奎托跳脫小聯盟合約 盼到他隊尋求機會

奎托。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟明星強投奎托（Johnny Cueto）今天決定行使逃脫條款，跳脫與遊騎兵的小聯盟合約，成為自由球員，奎托希望能找尋其他立即需要先發投手、或是長中繼的球隊。

現年38歲的奎托去年以1年850萬美元轉戰馬林魚，整季13場出賽有10場先發，戰績1勝4敗、防禦率6.02，共投52.1局賞39次三振，卻挨了17轟，被打擊率為2成56，每局被上壘率（WHIP）為1.26。奎托上季因傷在傷病名單待了3個多月，也因此沒有進入球隊季後賽名單。

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奎托本季以小聯盟約加盟遊騎兵，他今年在3A出賽8場都是先發，拿到2勝1敗，防禦率5.92，共投38局賞30次三振，被打擊率為2成64，每局被上壘率（WHIP）為1.24。

奎托是2015年皇家隊世界大賽冠軍成員，生涯在大聯盟16個賽季待過紅人、皇家、巨人、白襪、馬林魚等球隊，曾兩度入選明星賽，他在2014年以單季242次三振奪得國家聯盟三振王。

Johnny Cueto just exercised his opt out from the Rangers. Seeks team that needs more immediate starting or long relief help. — Jon Heyman （@JonHeyman） July 2, 2024

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