MLB》未獲大約的冠軍左投蒙哥馬利ERA破6 如今因傷被放進IL

響尾蛇左投蒙哥馬利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕響尾蛇左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今年表現欠佳，本季13場先發的防禦高達6.44。響尾蛇球團宣布，蒙哥馬利因右膝發炎，放進15天傷病名單。

現年31歲的蒙哥馬利是去年遊騎兵奪得世界大賽冠軍的功臣之一，他季後投入自由市場，想要一份大約，但卻乏人問津，蒙哥馬利在今年3月29日與響尾蛇簽下「1+1」合約，本季薪水為2500萬美元（約新台幣8.2億）。蒙哥馬利也在4月11日開除知名經紀人波拉斯（Scott Boras）。

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蒙哥馬利在美國時間6月27日先發面對雙城，僅投2.2局被敲10安，狂掉8分（有7分自責），吞下敗投。蒙哥馬利退場後還到休息室拿著PitchCom投捕無線加密通訊設備，當場摔東西出氣。

缺席春訓的蒙哥馬利，本季13場先發拿到6勝5敗，防禦率6.44是近5年最糟，共投65.2局被敲87安、賞45次三振，被打擊率高達3成20，每局被上壘率為1.68。

今年蒙哥馬利的三振率僅15.1％是生涯最低，他的四縫線速球平均速度為91.9英里（約147.8公里），比去年均速的93.4英里（約150.3公里）還慢。

Jordan Montgomery throwing a pitchcom device in the dugout > Jordan Montgomery throwing a baseball on the mound pic.twitter.com/pLv2bFLfid — Dalton Feely （@dfeely14） June 27, 2024

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