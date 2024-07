MLB》未獲大約的冠軍左投蒙哥馬利ERA破6 如今因傷被放進IL

響尾蛇左投蒙哥馬利。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導 〕響尾蛇左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)今年表現欠佳,本季13場先發的防禦高達6.44。響尾蛇球團宣布,蒙哥馬利因右膝發炎,放進15天傷病名單。

現年31歲的蒙哥馬利是去年遊騎兵奪得世界大賽冠軍的功臣之一,他季後投入自由市場,想要一份大約,但卻乏人問津,蒙哥馬利在今年3月29日與響尾蛇簽下「1+1」合約,本季薪水為2500萬美元(約新台幣8.2億)。蒙哥馬利也在4月11日開除知名經紀人波拉斯(Scott Boras)。

蒙哥馬利在美國時間6月27日先發面對雙城,僅投2.2局被敲10安,狂掉8分(有7分自責),吞下敗投。蒙哥馬利退場後還到休息室拿著PitchCom投捕無線加密通訊設備,當場摔東西出氣。

缺席春訓的蒙哥馬利,本季13場先發拿到6勝5敗,防禦率6.44是近5年最糟,共投65.2局被敲87安、賞45次三振,被打擊率高達3成20,每局被上壘率為1.68。

今年蒙哥馬利的三振率僅15.1%是生涯最低,他的四縫線速球平均速度為91.9英里(約147.8公里),比去年均速的93.4英里(約150.3公里)還慢。

Jordan Montgomery throwing a pitchcom device in the dugout > Jordan Montgomery throwing a baseball on the mound pic.twitter.com/pLv2bFLfid