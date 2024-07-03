NBA》黃蜂隊史紀錄多項保持者 4屆全明星沃克宣布退休！

沃克宣布退休。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕4屆全明星球員，「天行者」沃克（Kemba Walker）在今天於社群網站上宣布退休，結束12個賽季的NBA生涯。

現年34歲的沃克在大學時期帶領康乃狄克大學奪冠後，於2011年選秀會上以首輪第9順位被當時仍叫山貓隊的夏洛特選進。沃克生涯初期就展現不俗的得分爆發力，在2016-17賽季首度入選明星賽，且連續入選4年，在2018-19賽季獲得年度第三隊的殊榮，隔年轉戰波士頓塞爾提克，最後一次出賽在2022-23賽季效力於獨行俠。

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沃克在改披綠衫軍戰袍後飽受傷勢困擾，2019-20賽季出賽56場後出賽場次逐年下滑，到最後一個賽季效力獨行俠時僅打了9場比賽，隔年選擇轉戰歐洲職籃效力於摩納哥，出賽26場平均僅拿下4.4分。

目前沃克仍是黃蜂隊史的得分（1萬2009）、三分球（1283顆）、勝利貢獻值（win shares，48.5）、上場時間（2萬607分鐘）的保持人，同時他在助攻、抄截、上場數與籃板數都還在黃蜂隊史前10名。

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