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MLB》賈吉第32轟成空響！洋基火球新星再遭KO 近3場狂掉16分

2024/07/03 10:08

洋基火球菜鳥希爾。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出本季第32轟，持續獨居大聯盟全壘打王，單場3安猛打賞。但洋基火球菜鳥希爾（Luis Gil）僅投4局失4分，條紋軍最後以4比5敗給紅人。

近期狀況低迷的希爾（Luis Gil）此戰遇到控球問題，前3局沒讓對手敲安，第4局先被紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）敲三壘安後，對手靠滾地球護送回1分。第5局希爾丟觸身球後，接著被班森（Will Benson）敲兩分砲，希爾再丟觸身球後被換下場，由弗格森（Caleb Ferguson）接替投球，但弗格森一上來就被克魯茲轟出兩分砲，紅人單局進帳4分。

洋基打線在6局下反攻，托瑞斯（Gleyber Torres）敲適時安打追回1分，接著新人萊斯（Ben Rice）敲二壘安打攻回2分。第7局賈吉敲陽春砲，幫助條紋軍追至1分差。但洋基打線未能再拿分，最後吞下近8戰第6敗。

洋基賈吉開轟。（今日美國）

希爾今投4局用83球只有49顆好球，被敲2安包含1轟，失掉4分都是自責，丟3次保送、2次觸身球，賞3次三振，吞本季第4敗，賽後防禦率為3.41。希爾近3場先發都投不滿5局，合計只投9.2局失掉16分，包含對金鶯僅投1.1局失7分。

紅人先發右投亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）主投5局失3分，收本季第5勝。終結者A.狄亞茲（Alexis Diaz）1局無失分，摘本季第18次救援成功。

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